Het kabinet heft per 15 juni het negatieve reisadvies voor minimaal twaalf Europese landen op, maar dat betekent niet dat Nederlandse toeristen meteen overal welkom zijn. Maar áls we mogen, dúrven we dat dan ook? Of vullen we die vrije weken thuis op een leuke manier in? Niet eerder is de zomervakantie zo’n heikel punt geweest. We vroegen vrouwen op straat naar hun plannen.