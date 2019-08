Marijke en haar man zijn 'vaaridioten': Heerlijk om geen doel te hebben

Rob: "Een jaar of vijf geleden ben ik afgekeurd en heb ik een ijzeren bootje aangeschaft. Eigenlijk was het helemaal niks, maar varen beviel me. Daarna kocht ik een iets groter polyester bootje en in 2014 onze sloep. Enjoy life heet-ie, dat zegt genoeg. Varen geeft me rust en ontspanning."

Marijke: "Ik werk in een tandartspraktijk, een drukke baan: alle dagen van 8 tot 18 uur in touw. Dan is het lekker als je 's avonds rond Alkmaar kunt toeren. 'Rondje van Dontje' noemt een vriend dat."

Rob: "In de weekeinden varen we wel 50 kilometer per dag. Marijke houdt een dagboek bij, ik noteer de kilometers, het aantal gevaren uren en het verbruik. We zijn niet echt van het aanmeren, meer 'vaarders' dan 'liggers'. Gemiddeld varen we 2500 kilometer per jaar.

Een tijdje geleden lieten we onze motor een beurt geven. De dealer las uit dat we in vijf seizoenen 1400 uur hadden gevaren. Hij noemt ons 'vaaridioten', want de gemiddelde sloepvaarder komt niet boven 40 uur per seizoen uit. Alleen al op vakantie varen we 1000 kilometer."

Marijke: "De natuur is fijn. We zitten meer in de polder dan op open water, kijken naar de dorpjes, vogels, mensen. Fijn om geen doel te hebben, we zien wel."

Rob: "Het buitenland hoeft niet zo, Nederland is prachtig. Elk jaar gaan we met de boot op de trailer naar Friesland, het is er enorm mooi, je kunt overal afmeren. We zijn dol op skûtsjesilen, om tussen het publiek te liggen, de gezelligheid, maar ook de Ajax-Feyenoordsfeer.

Het geweld van die boten en de kracht van de bemanning... Gaaf om mee te maken. We slapen niet op de boot en koken op een sloepje is ook niet zo’n succes. Meestal kook ik van tevoren thuis en maak de broodjes klaar."

Marijke: "Rob is de kapitein, ik ben vooral van het genieten. Ik kom vaak niet eens aan mijn boeken toe. Kijken naar de vogels, omgeving... Geweldig. De vrijheid, rust en ontspanning heb ik na een jaar hard werken wel nodig.

Bij Grou werden we op het Prinses Margrietkanaal eens door een vrachtschip naar de kant gedrukt. Doodeng, maar door Robs goeie handelen is dat goed gegaan. We komen niet graag meer op groot water."

Tekst: Epco Ongering

Dit verhaal lees je in ZOMER, het magazine dat deze zomer acht zaterdagen bij De Telegraaf zit.