Praat mee: Moeten mobieltjes helemaal uit het schoolbeeld verdwijnen?

’Niet meer tijdens de les een TikTok-filmpje kijken, een berichtje sturen aan een klasgenoot of een foto delen via Snapchat.’ Zo begint het bericht op de website van Rijksoverheid waarin wordt aangekondigd dat mobieltjes in de klas vanaf 1 januari 2024 verleden tijd zijn. Alleen als telefoongebruik voor de lesstof nodig is of als een leerling hiervan afhankelijk is, bijvoorbeeld door een medische aandoening, mag het apparaatje mee de klas in. Dit dringende advies kreeg van de gehele onderwijssector groen licht. Eind volgend schooljaar wordt bepaald of deze afspraak genoeg effect heeft; anders kan het zelfs tot een wettelijk verbod komen.

Brokkelbrein

Het gerucht over een verbod op mobieltjes in de klas doet al wekenlang de ronde. Met deze nieuwe afspraak met de onderwijssector wil minister Robbert Dijkgraaf afleiding en slechte prestaties door telefoongebruik voorkomen.

Ook experts wijzen steeds vaker op de schadelijke gevolgen van de constante aanwezigheid van de schermpjes. Zo waarschuwde neuropsychiater Theo Compernolle onlangs voor brokkelbreinen; waarbij mensen zich niet meer langdurig kunnen concentreren op één taak.

Compernolle predikte er in het AD daarom voor om kinderen ‘digitale vaardigheid’ bij te brengen. Ouders zouden daarvoor strenge regels moeten opstellen en het kind zo bewust maken van telefoongebruik. „Naarmate kinderen ouder worden, kunnen de teugels wat losser worden,” stelt hij. „Jongeren hebben dan geleerd zelf de meester te zijn van hun appjes en niet de slaaf ervan.”

Geen algeheel verbod

Uit een peiling onder 500 ouders in het Landelijk Ouderpanel blijkt dat 61 procent van de respondenten voorstander is van een mobieltjesverbod in de klas. Ouders erkennen de afleiding en onrust die de apparaatjes met zich mee kunnen brengen.

Over een totaal mobieltjesverbod op school zijn ouders echter minder positief: zeker de helft van de respondenten ziet dat niet zitten. Patricia Vijfwinkel, moeder van 17-jarige zoon Mika, deed mee aan de peiling. Zij wees bij haar deelname op verwarring die ontstaat door hoe leraren met mobiele telefoons omgaan op school. Volgens haar kan er wat dat betreft in ieder geval het beste één lijn getrokken worden om het telefoonbeleid voor kinderen zo duidelijk en consequent mogelijk te maken.

