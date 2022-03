Daghoroscoop 10 maart - Stop met een verslaving, Kreeft

VANDAAG JARIG

Voorspoedige maanden liggen voor je en toen de zon vorige maand in jouw teken verscheen, ging je jouw jaarlijkse piek van plezier tegemoet. Geniet zoveel mogelijk door je lichaam te pamperen en leuke dingen te doen. Nieuwe carrièrekansen kunnen ontstaan via spirituele contacten.

RAM

Je mag op complimenten rekenen voor recente prestaties. Je slimheid heeft indruk gemaakt en trok de aandacht. Zakelijke investeringen beloven succes; je mag nu wel even ontspannen. Probeer gaandeweg wat taken te delegeren.

STIER

Praten is niet hetzelfde als doen; ideeën poneren en ze ook uitvoeren zijn verschillende dingen. Je kunt heel overtuigend zijn en mensen voor je winnen. Het geringste vertoon van zwakte zal hen echter aanmoedigen je aan te vallen.

TWEELINGEN

Als je lekker in je vel zit, zul je bereiken wat jou voor ogen staat. Betrek degenen die je daarbij helpen bij de waardering die je krijgt. Wees niet bang voor een conflict of concurrentie. Een vroeger voorstel wordt weer actueel.

KREEFT

Door problemen met vrienden te bespreken ga je ze in een ander licht zien. Gebruik de kosmische invloed van vandaag als je ontevreden bent over de richting die jouw leven neemt. Kies doelstellingen en stop met een verslaving.

LEEUW

Je hebt een uitstekende indruk gemaakt op een meerdere of op iemand met invloed. Als gevolg kun je nieuwe kansen krijgen. Laat hoger geplaatsten een oordeel vellen als anderen gemeen spelen. Blijf zelf jouw spel eerlijk spelen.

MAAGD

Begin de dag met beweging; aerobics of iets dergelijks. Zeg botweg “nee” als iemand te veel druk op je uitoefent en draai er niet omheen. Reserveer plaatsen voor een show of film die je al lang wilt zien, al is het een aanslag op je portemonnee.

WEEGSCHAAL

Er kan je ander werk worden aangeboden. Persoonlijke relaties verlopen soepel als je jouw gevoelens onder controle houdt. Laat je compassie niet misbruiken. Er kan eindelijk nieuws zijn over een erfenis.

SCHORPIOEN

Het lijkt van belang iets in jouw houding binnen een relatie te veranderen. Misschien kun je iets meer helpen, of juist een stapje terug doen als je je te erg inspant. Het kan lastig zijn erachter te komen wat goed is en wat fout.

BOOGSCHUTTER

Je kunt in tegenstelling tot degenen die jou omringen, stralen van energie. Door moed en zelfvertrouwen uit te stralen win je elke strijd, en een bondgenoot kan daar nog een steentje aan bijdragen. Gebruik in de liefde wat psychologie.

STEENBOK

Een concurrent of collega kan je uitdagen of aanvallen op jouw prestaties of manier van leven. Word niet boos, speel open kaart. Met eerlijkheid win je de sympathie van degenen die tegen je zijn. Je maakt kans op een geschenk.

WATERMAN

Bespreek verantwoordelijkheden met je partner. Je zult het gemakkelijk eens worden en daar varen jullie allebei wel bij. Neem rust als je moe bent. Overweeg een assistent te nemen om de werkdruk te spreiden.

VISSEN

Een competitie of prijsvraag kan het beste in je naar boven brengen. Speel om te winnen, maar blijf sportief. Door jouw kennis of kunde te delen met medewerkers, verbetert je relatie met hen en de productiviteit van jouw bedrijf.

