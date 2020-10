Petra is al 11 jaar single: Ik snak naar seks

Een ander

„Harm, mijn ex, bracht het als een dienstmededeling. Hij had een ander en zou ons verlaten. Heel zakelijk, heel kalm – maar mijn wereld stortte in. Ik wist ook wel dat we niet het beste huwelijk ter wereld hadden, maar dat de vader van mijn drie kinderen me zou bedriegen met een ander, had ik nooit gedacht. Nog diezelfde dag pakte hij zijn koffers en trok hij bij zijn nieuwe vriendin in. Wij bleven in puin achter.

Nieuw leven

Ik heb het heel zwaar gehad, die eerste jaren. Financieel moest er zoveel geregeld worden en Harm deed niets om mij ook maar enigszins tegemoet te komen. Uiteindelijk kregen we een huurflatje toegewezen, waar ik nu nog woon.

Harm kocht een huis met zijn vriendin en al heel snel kwam hij vertellen dat hij opnieuw vader werd. Vanaf dat moment zag hij onze kinderen nog sporadisch. Hij was gewoon een nieuw leven gestart – wij pasten daar niet meer bij.

Stroperig proces

Het gevoel van afwijzing heeft me ongelooflijk dwars gezeten. En ik had niet alleen mijn eigen verdriet, maar ook dat van mijn kinderen. Het was de eerste jaren echt een kwestie van overleven.

Daarna heb ik mezelf bij elkaar geraapt en ben ik in therapie gegaan. Ik was mijn eigenwaarde compleet kwijt. Ik was ook volledig geobsedeerd door Harm en zijn nieuwe leven. Dat heb ik leren loslaten, maar dat was een behoorlijk stroperig proces.

Emotie-eter

Ik ben er weer, kan ik sinds een paar jaar zeggen. Ik was door alle ellende ruim 20 kilo aangekomen; ik ben een emotie-eter. Dat is er weer af, ik ben gaan sporten. Ik voel me lichamelijk, maar ook geestelijk een heel stuk beter.

Mijn ex raakt me niet meer. De kinderen zijn inmiddels op een leeftijd waarop ze hun eigen gang gaan. Ik kom eindelijk weer aan mezelf toe. En daar past wat mij betreft wel weer een relatie in, alleen dat durf ik dus nog niet.

Seks

Ik had altijd gehoopt dat ik een nieuwe liefde wel ’in het wild’ tegen het lijf zou lopen. Maar dat gebeurde niet. Niet op mijn werk, niet in de supermarkt en ook niet in de sportschool. Nergens.

Online daten vind ik afschuwelijk. Ik heb een paar keer een profiel aangemaakt, maar stuitte dan steeds weer op dezelfde oppervlakkige gesprekken en mannen die maar op één ding uit waren: seks. En nou snak ik daar ook naar, maar ik wil het niet doen met een man als er geen enkele vorm van liefde bij komt kijken. Dat past niet bij me.

Flirten

Inmiddels ben ik een beetje op een dood punt aangekomen. Corona helpt daar niet bij, natuurlijk. Veel mensen durven even niet te daten uit angst voor besmettingen. En in de openbare ruimte, waar ik mijn ogen altijd wijd openhield, zie ik nu voornamelijk mensen met mondkapjes lopen.

Flirten is dood. Een gezicht mist vrijwel alle uitdrukking door die lapjes stof. Niet dat ik zo’n bedreven flirter was hoor. Maar het is nu wel heel erg lastig geworden.

Piemel

Ik heb zo’n behoefte aan seks. Aan intimiteit. Ik doe natuurlijk wel aan zelfbevrediging, maar na al die jaren ben ik ook wel een beetje klaar met mezelf. ’Jij hebt gewoon een piemel nodig’, zei mijn beste vriendin vorige week onomwonden, toen ik weer eens klaagde over het gebrek aan een man in mijn leven.

Hoe plat het ook klonk, ze had wel gelijk. Ik droom er zelfs van. Niet zelden word ik ontzettend opgewonden wakker.

Eng

Misschien moet ik toch maar eens overstag en afspreken met een man die ik online heb opgedoken. Je hoort immers ook succesverhalen van mensen die elkaar op Tinder of een datingsite hebben gevonden en al jaren samen zijn.

Ik blijf het eng vinden. Ik ben van zo ver gekomen; wat als een man mij opnieuw kwetst en ik weer een paar stappen terug moet doen? Ik twijfel zo… Ik merk alleen dat de drang steeds groter wordt. Eens zal het toch gebeuren.”

