Nelly (92) maakt parachutesprong voor goed doel: ’Eindelijk weer wat actie’

„Het gevoel dat een sprong mij geeft is onbeschrijfelijk. Op mijn 29e viel mijn oog op een advertentie in de krant waarin stond dat de eerste parachuteschool van Nederland zou gaan openen. Het leek me leuk om dit eens te doen en spontaan als ik ben schreef ik me in voor de lessen. In twee weken tijd leerde ik alles over het parachutespringen en maakte ik acht sprongen. Vlak daarna organiseerde Nederland de Europese kampioenschappen, ik schreef me in en won de wedstrijd.

Bijna misgegaan

Dat kampioenschap was bijna anders afgelopen, want dit was de enige keer dat het bijna mis ging. Op het moment dat ik het vliegtuig uit wilde springen, greep mijn docent me plotseling bij mijn schouder. In alle hectiek was hij me vergeten vast te lijnen, waardoor ik bijna letterlijk een vrije val had gemaakt. Sindsdien ben ik heel alert en controleer ik alles dubbel.

Na het kampioenschap emigreerde ik naar Canada. Ik maakte daar nog een paar sprongen, maar mijn toenmalige Italiaanse vriend vond het maar niets. Hij vond het gevaarlijk en was jaloers, omdat ik daar omringd werd door mannen; er waren maar weinig vrouwen die hetzelfde deden als ik. De relatie hield geen stand en zo nu en dan maakte ik daarna weer een sprong.

PTSS

Twaalf jaar geleden kwam ik terug naar Nederland, omdat ik mijn eigen land mistte. Mijn kinderen en kleinkinderen bleven in Canada. Na verloop van tijd ben ik naar Bronbeek verhuisd, een tehuis van Defensie waar 50 veteranen wonen. Ik hoorde schrijnende verhalen over mensen die hadden gediend. Veel van hen hebben er een posttraumatische stressstoornis (ptss) aan overgehouden en hebben verschrikkelijke nachtmerries.

In het veteranenblad Checkpoint las ik dat er elk jaar geld wordt ingezameld voor de hulphonden voor veteranen met ptss. Dit werd gedaan middels een sponsorloop, maar er stond ook bij dat er op andere manieren geld ingezameld kon worden. Ik trok de stoute schoenen aan en belde op om te vragen of ik een parachutesprong mocht maken. Het duurde lang voordat ik hier antwoord op kreeg, maar uiteindelijk stemden ze hiermee in op voorwaarde dat het een duo-sprong zou worden. Ik was de 90 al gepasseerd en zij zijn verantwoordelijk voor de sprong, dus die afweging kon ik begrijpen. Afgelopen zomer maakte ik deze sprong en zondag 27 juni mag ik weer, een maand voordat ik 93 word. Mijn 22-jarige kleindochter Alicia uit Canada komt over om ook te springen. Dat vind ik echt fantastisch! Ons doel is om 25.000 euro op te halen, want dit is het geld dat nodig is voor een hulphond. De sprong wordt mogelijk gemaakt door stichting Hulp voor Helden die hiermee aandacht vraagt voor mijn sponsorloop Walk4Veterans.

Avontuur

Mensen zijn verbaasd dat ik nog zo kwiek ben op deze leeftijd en vinden het bijvoorbeeld bijzonder dat ik zonder hulpmiddelen loop. Onbekenden beginnen vaak luid tegen me te praten of bieden me een bril aan als ik iets moet lezen. Ik mag dan wel 92 zijn, maar ik mankeer niets aan mijn oren en ogen.

Gezien mijn familie in het buitenland woont, ben ik veel alleen. Ik vind het heerlijk dat er eindelijk weer wat actie in mijn leven komt. Achter de geraniums zitten is niets voor mij. Ik zeg maar zo: je leeft maar een keer, dus maak het leuk voor jezelf!”

Wil je Nelly en haar kleindochter steunen om hun doel te halen? Doneren kan hier.