Obesitas bij kind niet altijd schuld van de ouders?

Bijna 16% van de kinderen en jongeren in Nederland heeft overgewicht, bij 3% daarvan betreft het obesitas. Lotte Kleinendorst van het Erasmus MC-Sophia en Ozair Abawi van het Amsterdam UMC hebben nu vastgesteld dat er bij 1 op de 5 kinderen met ernstige obesitas een medische oorzaak is. „Die bijna 20% is een veel hoger percentage dan eerder in de medische literatuur is beschreven.”