Begin je weekend goed met al het goede nieuws van afgelopen week!

Samen vielen zij 200 kilo af!

Met z’n vieren hebben ze zich van maar liefst 200 kilo verlost! Marjolein, Annuska, Cees en Colinda vertellen hoe hen dat lukte én of ze zich vanbinnen ook al slanker voelen.

Flip ging in transitie, moeder Inez en vader Bastiaan sloten hun zoon in hun armen

Flip (23) is geboren als meisje, maar weet het als twintigjarige zeker: hij wil verder als man. Samen met zijn moeder Inez en vader Bastiaan blikt hij terug op deze beslissing, de worsteling en zijn transitie. Bastiaan: „Ik nam afscheid van mijn dochter en sloot mijn zoon in m’n armen’’

Free the nipple.. Sjoukje trekt zich niets aan van vreemde blikken

Sjoukje de Haas (38, relatie, twee kinderen) snapt niets van de vooroordelen over blote borsten. Waarom zou je een vrouwentepel moeten bedekken en die van een man niet? Daarom trekt ze zich er niets meer van aan. „Vroeger trok ik me nare reacties – bijvoorbeeld dat het hoerig zou zijn – erg aan, tegenwoordig sta ik daarboven.’’

Recept: focaccia

Culi-expert Marjolein baalde dat ze geen Bevrijdingsfestivals kon bezoeken, maar in plaats daarvan maakt ze zichzelf blij met een heerlijke zelfgemaakte focaccia. Goed nieuws: ze deelt het recept zodat jij ook aan de slag kunt met het Italiaanse brood.

Last van hooikoorts? Lees dit eens

Het hooikoortsseizoen is weer begonnen. Terwijl veel mensen naar medicijnen grijpen, bestaat er nog een manier om hooikoorts tegen te gaan, namelijk immunotherapie. Dr. Hanneke Oude Elberink vertelt ons er meer over: „Als de behandeling geslaagd is, heb je een blijvende verandering in het immuunsysteem aangebracht.’’

Houd van je eigen lichaam!

Haar leven bestond 20 jaar lang uit maaltijdshakes, lijnen en punten tellen. Pas na haar dertigste leerde Mayra Louise de Wilde (39) van haar eigen lichaam te houden. Ze gaat nooit meer op dieet en helpt anderen nu met hun zelfbeeld. In de podcast ‘VROUW kookt over’ vertelt het voormalige plussizemodel openhartig over haar verstoorde relatie met eten en het eeuwige fatshaming. En natuurlijk: hoe kun je je leuk kleden met een maatje meer?

Schaamhaar is vrijheid

Stella Bergsma (die van die tieten) gelooft niet in het scheren van haar venusheuvel. Ze kreeg nare reacties op een foto waar wat schaamhaar te zien was, maar die laat ze links liggen. „Wat me verwondert is dat mensen ook echt denken dat ze me kunnen opdragen anders met mijn lichaam om te gaan. Dat ben ik namelijk niet van plan.’’

Mooi op elke leeftijd

Voor onze populaire rubriek Mooi op elke leeftijd zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Deze week Karin Jurgen (55). Ze viel op eigen kracht 40 kilo af en ze zit lekkerder in haar vel. „Ik bewandel geen platgetreden paden en ga geen uitdaging uit de weg. Ik noem mezelf niet voor niets ’kleurrijk ondernemend’.”

Deze films en series verschijnen in mei

Er zijn een heleboel nieuwe films en series te vinden deze maand op de streamingdiensten. Het aanbod is soms niet meer bij te houden. Zie jij door de bomen het bos niet meer? Bekijk dan eens deze lijst, want VROUW zet de leukste films en series van deze maand voor je op een rij. Ready, set … kijken maar!