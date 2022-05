Premium Het beste van De Telegraaf

Myrna Goossen: 'Talkshows doen is topsport voor je hersenen'

„De styliste en ik kunnen urenlang brainstormen over de nieuwste trends.” Ⓒ Paolo de Graaff

Met een schreeuwend personeelstekort in bijna alle sectoren, kiezen steeds meer mensen voor een nieuwe carrière: je bent immers nooit te oud om nog te starten in de zorg of horeca. Maar ook mensen die hun droombaan allang hadden gevonden, dromen weleens van iets anders. Myrna Goossen (59) was ooit dagelijks op televisie te zien, maar heeft nu gekozen voor een carrière buiten de spotlights. Jammer dat de ’gloriejaren’ voorbij zijn?