Wat vind jij van het ouderenuurtje?

Corona is nog altijd niet uitgebannen en het kabinet wil kwetsbare groepen zoveel mogelijk beschermen. Voor het ouderenuurtje zijn er twee tijdsloten: het reeds bepaalde ochtendtijdslot tussen 7.00 uur en 8.00 uur ’s ochtends én een door supermarkten zelf te bepalen tweede tijdslot.

Wanneer?

Op welke tijd zou het tweede ouderenuurtje moeten plaatsvinden? Vroeg in de ochtend halen veel werkenden vaak nog even snel hun lunchboodschappen, omdat zij thuis werken en niet in bedrijfskantines terecht kunnen. Terwijl ouderen juist niet zo vlot zijn met opstaan en vaak in de ochtend thuiszorg krijgen. Als het ouderenuurtje rond het middaguur wordt ingevoerd, ontzeg je anderen hun lunchboodschap-momentje. Zij hebben dan pech en dat komt de saamhorigheid tussen de verschillende leeftijdsgroepen, die nu juist zo hard nodig is, niet ten goede.

Gastheer

Ouderenbond ANBO denkt dat het tijdslot niet veel zal uithalen. De bond denkt dat dit in de praktijk niet zal uitpakken zoals gehoopt. Het vroege tijdstip is voor veel ouderen niet haalbaar.

Bovendien is het ouderenuurtje stigmatiserend en onnodig. ANBO denkt dat het zinvoller is om een gastheer in de supermarkten in te zetten, die wijst op de 1,5 meter afstand en helpt bij het schoonmaken van de winkelmandjes en karretjes.

Praat mee

Wat vind jij? Is de invoering van de twee ouderenuurtjes een positieve maatregel, zodat ouderen rustig(er) hun boodschappen kunnen doen? Of is het stigmatiserend, onnodig en roept het alleen maar irritatie op? Praat mee op onze Facebook-pagina!