Bijgerechten: hasselbacks en geroosterde spruiten

Vandaag slaat het op de bijgerechten. Zo’n kippetje is anders ook zo eenzaam. En hoewel ik de mensen niet de kost wil geven die vinden dat aardappels prima door kunnen gaan voor groente en je niet meer nodig hebt dan patat voor een volwaardig menu, stel ik iets groens op tafel, als mama zijnde, toch echt wel op prijs.

Maar moeten dat dan meteen spruitjes zijn? Ja! Al is het maar om te bewijzen dat spruitjes echt heel lekker kunnen zijn. Mits je ze tenminste niet in een pan water tot snot kookt. Maar daarover gesproken; daar worden worteltjes en sperziebonen ook niet lekkerder van. Twee bijgerechten dus. Eentje van aardappel en eentje van spruiten!

Bijgerecht 1: Hasselbacks met kaas

Nodig:

2 kilo vastkokende aardappelen

50 g panko

75 g blauwe kaas

75 g brie

50 g gehakte noten (ongezouten)

5 el olijfolie

2 tl zoutvlokken

10 g tijm (blaadjes afgerist)

Voorbereiden

Was de aardappelen en leg ze een voor een (ongeschild) tussen twee pollepels, maak met een scherp mes om de 0,5 cm een sneetje in de aardappel. De pollepels zorgen ervoor dat je niet per ongeluk te ver doorsnijdt. Roer in een kommetje de tijm en het zout door de olijfolie. Leg de aardappelen in een ovenschaal en giet de olie erover heen. Masseer het goed in, de olie moet ook in de sneetjes terecht komen. Dek de schaal af met folie en zet tot gebruik in de koelkast.

Meng de noten met de panko en rooster dit goudbruin in een droge koekenpan.

Bereiden

Verwarm de oven voor op 180 graden. Haal de aardappelen uit de koelkast en zet deze een uur in de hete oven tot ze goudbruin zijn. Maal ondertussen het brood/notenmengsel iets fijner in de keukenmachine.

Haal de aardappelen uit de oven en bestrooi ze met broodkruim. Verdeel over de ene helft van de aardappelen de blauwe kaas in stukjes en over de andere helft de brie. Sprenkel er nog een klein beetje olie over en zet de schaal nog zo’n 10 minuten in de oven.

Bijgerecht 2: geroosterde spruiten

Nodig:

750 g spruitjes

4 el olijfolie

2 el balsamico-azijn

1 el honing

1 el rozemarijnnaaldjes

peper en zout

Bereiding

Maak de spruitjes schoon en snijd ze doormidden. Verwarn de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Snijd de rozemarijn fijn en meng de olie met de honing, de azijn, de rozemarijn, peper en zout. Schep de gehalveerde spruitjes door de marinade en laat 10 minuten intrekken. Stort de spruiten op de bakplaat en schuif in de oven. Laat ze ongeveer 15 tot 20 minuten roosteren. Er mag wat geblakerd blad aanzitten; dat maakt ze alleen maar lekkerder.