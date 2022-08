Premium Binnenland

’Zonhaters’ moeten afzien deze zomer en stuiten op onbegrip: ’Ik heb de naam saai en ongezellig te zijn’

Terwijl de zomer de één niet lang genoeg kan duren, heeft de ander genoeg van al die zonnige en warme dagen. Een flink aantal Nederlanders krijgt last van een zomerdepressie. „Maar last hebben van die zomerwarmte is sociaal niet geaccepteerd”, zegt de 66-jarige John die zich al zijn hele leven lang ...