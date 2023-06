Hoe kleed ik me net zo cool als Carrie uit Sex and the city?

„De dames hebben ieder een geheel eigen look dus het is maar net voor welk type je gaat. Carrie, Samantha, Miranda en Charlotte hebben absoluut zo hun eigen stijl waar ze trouw aan zullen blijven. Vanaf de eerste uitzending op 6 juni 1998 tot aan deze nieuwe serie. Destijds had niemand voorzien dat het volgen van deze vier totaal verschillende vriendinnen zo’n succes zou worden, niet in de laatste plaats vanwege de geweldige outfits. De kledingontwerpster van SATC, Patricia Field, had er full-time haar handen aan vol.

Designermerken

Van Carrie komt de quote: „Ik wil mijn geld daar investeren waar ik het kan zien… dus graag hangend in mijn kast.” En dat betekent inderdaad dat de dames niet op een merk meer of minder hoefden te kijken. Designermerken zoals Dior, Chanel, Jimmy Chook, Fendi, Gucci en Versace, het kwam allemaal in volle glorie voorbij. Gelukkig kun je met minder dure merken ook prima de stijl van de dames wel imiteren en dat scheelt nogal wat in de portemonnee.

Contrasten

Carrie loopt maar wat graag op torenhoge hakken aangezien ze niet zo heel groot is. Maar ook op contrasten is ze dol: ze was een van de eersten die in (sport)leggings en sneakers op straat liep. In haar jonge jaren droeg Carrie ook maar wat graag een crop top, bij klassieke outfits en bij sportieve creaties zoals bijvoorbeeld een hoger vallende jeans. Intussen zal ze hier wel afscheid van hebben genomen, maar het was wel een van haar kenmerkende outfits. De hoge kniekousen gehuld in sexy sandalen is ook een stijl van haar maar daar komt niet iedereen mee weg.

Oversized blazer

Onmisbaar voor Carrie is ook de tutu, oftewel het ballerinarokje van tule dat je werkelijk onder elke simpele rok/jurk kunt dragen om de boel iets meer op te leuken en een tikkeltje drama te geven. Ook de lange plissé rok is een van haar favorieten, net als vintage jurken die ze in tweedehands winkels scoort (tip!) of de strakke taillerok. Als ze voor zakelijke eenvoud gaat is een broekpak (met oversized blazer) haar veilige look. Daaronder torenhoge pumps, met als gevolg pijn in de voeten maar daar moet je gewoon aan wennen volgens de Carrie normen. De oversized blazer (losjes over de schouders gehangen) mag bij Carrie ook niet ontbreken. In deze creatie kun je overal verschijnen: op het werk maar ook op een feestje. En tot slot: het is niet alleen maar over de top mode wat Carrie draagt. In haar accessoires kan ze heel bescheiden zijn en ook dat is makkelijk te imiteren. Ze is bijvoorbeeld dol op haar eenvoudige, fragiele ketting met haar eigen initialen ingegraveerd. Dit past immers bij haar obsessie om al haar kleding te personaliseren en er een geheel eigen twist aan te geven.

Colourblocking

Samantha houdt van de jeugdige Spice Girl achtige look en kan ook een tikkeltje ordinair voor de dag komen. Zoals in een rode jurk met smalle bandjes en daarbij een zebra-tas die je niet zo gauw hierbij zou bedenken. Met name de verrassende combinaties (oftewel wanneer je je afvraagt: waarom deze kleding?) zijn haar kenmerkende look. Overdreven brede schoudervullingen, superstrakke jurken, een luipaardprint of opvallende logo’s… in al deze stijlen straalt Samantha zelfvertrouwen uit. Kleur bekennen is ook haar ding dus als je daar ook voor gaat, laat je dan vooral gaan. Colourblocking is ook een idee: meerdere kleuren in grote vlakken met elkaar dragen, ook al lijken die kleuren niet zo goed te passen. Denk aan oranje met rood, geel met paars en groen en oranje bijvoorbeeld. Bij iemand zoals Samantha met een sterke eigen stijl past dit heel goed. Aan de zwembadrand en op het strand is ze bovendien ook degene die eruit springt. Sexy en schaars gekleed maar wel stoer, bijvoorbeeld met een cowboyhoed (tegen de zon) in badpak verschijnen, dat is haar stijl.

Mix en match

Mixen en matchen, diverse prints door elkaar dragen (maar wel op kleur). Dat is de stijl van zowel Carrie als Samantha. Materialen en prints mogen best wat vreemd samen lijken in eerste instantie. Het vergt wat creativiteit en lef maar wie dit durft kan met deze look steeds weer een andere stijl neerzetten zonder iedere keer totaal nieuwe outfits te kopen. Je kunt immers alles altijd weer bij een ander basisstuk dragen.

Roze

Charlotte is de braafste van het stel omdat ze zich doorgaans nooit heel erg uitgesproken kleedt. Ze gaat vooral klassiek gekleed. Haar absolute uitschieter was toch wel een knalroze lammy bomberjas met daarbij een babyblue tas. Dat was even wennen… Aan de andere kant oogt Charlotte wel heel meisjesachtig klassiek en toch vrouwelijk. Veel modekenners vergelijken haar qua type en stijl niet voor niets met de altijd stijlvolle en gracieuze Kate Middleton, de Duchess of Cambridge. Met favoriete designers als Ralph Lauren, Prada en Oscar de la Renta treedt Charlotte nooit teveel op de voorgrond maar is ze wel altijd het perfecte plaatje bij elke gelegenheid. Haar standaard accessoires: parel oorbellen en een mooie zonnebril. De favoriete kleuren van Charlotte zijn overigens wit (en dan van top tot teen graag) en roze in alle varianten. Van fuchsia tot babyroze en poeder/pastel roze en alles wat daar tussenin zit. En deze kleur is nu ook weer heel trendy, dus van alle tijden. Combineer er lustig op los met deze roze tinten die het goed doen bij basiskleuren en het geheel instant een vrouwelijke look geven!

Transparant

Miranda is classy en soms ietwat tuttig. Van haar valt geen shocking modelook te verwachten en haar kleding is nogal voorspelbaar. Een paar basisstukken zijn voor haar al genoeg om eindeloos mee te combineren en erg opvallende items zijn niet aan haar besteed. Toch hulde zij zich tijdens de opnames ook regelmatig in de bekende doorkijkmode, een trend die deze zomer weer veel te zien is. Van kanten tops tot en met kanten broeken, rokken en allerlei tops in mesh en doorzichtige materialen, zo licht mogelijk. Wel subtiel gedragen uiteraard met een beha of een bustier eronder want het moet vooral niet ordinair worden. Vanwege de combinatie met de klassieke basisitems is dat ook niet het geval en vormen de transparante eyecatchers toch nog een bijzonder geheel.

Tip voor alle SATC fans: Draag al je kleding vooral zo nonchalant mogelijk. Alsof je het per ongeluk in de ochtend van de hanger gepakt hebt en niks met mode hebt. Dat staat heel cool en is ook een van de kenmerkende SATC-girls look.

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.

