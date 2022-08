Dit is de meest bizarre scène van B&B Vol liefde ooit!

Terwijl dit pareltje van een programma bijna tegen het einde loopt – hierna nog maar één week! Zwart gat! – neemt de ongemakkelijkheid alleen maar toe. En dan doel ik uiteraard op de kampvuurceremonie in Portugal bij Martijn. OMG! Ik wist niet waar ik moest kijken terwijl ik dit gênante tafereel vanaf de bank zat te aanschouwen. Dit is met stip de meest bizarre scène. Ever. Zelfs bij Temptation Island kunnen ze aan dit kampvuur nog een puntje zuigen.

Knoop in haar maag

Maar tegelijkertijd is dit natuurlijk precies wat B&B Vol liefde zo’n succes maakt. Alles komt hier samen: ongemak, liefde, verdriet én een (over)dosis plaatsvervangende schaamte. Martijn vertelt namelijk aan logé Suus dat hij verliefd is. Maar niet op haar. Hij is verliefd op Fenna. Je weet wel, dat meisje uit Bonaire die nog geen 24 uur in Europa is. En dit onderwerp van gesprek zit ook nog eens naast hem! Wat is dit voor timing, Martijn?! Je ziet aan alles dat Fenna denkt: hé, dit hebben we niet afgesproken. En de arme meid weet niet hoe snel ze bij het kampvuur weg kan komen. Ook zij schrikt duidelijk van het woordje ’verliefd’, al na twee dagen! Kort samengevat: Martijn heeft vlinders in z’n buik en Fenna een knoop in haar maag.

Als je vervolgens denkt dat het niet erger kan, gaat Martijn zijn ouders én broer erbij halen! Want als Martijn verliefd is, zijn zijn ouders dat natuurlijk ook. Uiteraard kunnen de zakdoeken weer niet worden aangesleept, want de sluizen gaan voor de zoveelste keer open. Maar dit keer zijn het blijkbaar tranen van vreugde en gaan ze hun zoon en Fenna opeens feliciteren! Feliciteren?! Maar waarmee?!

Horrordate

In Zuid-Spanje wordt ondertussen in dezelfde week hetzelfde gênante schouwspel vertoond als Denise met Ben op date gaat. Tijdens deze horrordate valt de een na de andere ongemakkelijke stilte, maar Ben krijgt het voor elkaar om zonder sarcasme zes keer ‘Ik vind het gezellig met je’ te verkondigen. Deze arme man wil gewoon veel te graag. Als hij vervolgens aan het einde van de date met een of andere magneetsmoes haar handen vast wil pakken, slaat Denise dicht. En ze was al zo’n ‘open boek’. Ik dacht wekenlang dat Sportschool Dave met z’n lachje eng was, maar Ben overtreft vanavond alles. ’Ren, Denise, ren!’ Wil ik het liefst naar de tv roepen, maar ze heeft voor het eerst een keer niet haar sportoutfit aan. Helaas.

De volgende ochtend mag Ben zijn koffers pakken en zelf het land uit vluchten. En wordt ‘ik loop een blauwtje-Ben’ meteen vervangen door Sven. Deze nieuwkomer lijkt met zijn ego ineens wél kans te maken bij Denise, want Sportschool Dave wil de handdoek in de ring gooien. Huh, wat?! Na vijftien dagen voelt hij ineens geen aantrekkingskracht meer. Misschien had hij op zijn magneetbord toch het vakje intimiteit moeten toevoegen. Jammer, een gemiste kans.

Functioneringsgesprek

Bij Natasja in Frankrijk lijkt er uiteindelijk in het programma ook geen liefde over te blijven, of zij en Menno moeten ineens samen een eindsprint maken. (Hopen dat ie dan niet tegen een muur aan rent!) Maar met Jan wordt het sowieso niets. Waren we trouwens eindelijk van Dirk af, krijgen we Jan. Hij doet nóg minder moeite dan zijn luie voorganger. En als Natasja in een functioneringsgesprek aangeeft dat ze elkaar toch echt beter moeten gaan leren kennen, lijkt dat kwartje nog steeds niet te vallen. Het werkt juist averechts.

Jan wil ineens geen ijsje. En Jan weigert zelfs aan tafel te verschijnen tijdens het avondeten. Als ik even denk dat hij dan zijn koffer aan het inpakken is – eindelijk! – ligt hij op bed een date voor de volgende dag te bedenken. Vervolgens krijgt Jan het zelfs met Menno aan de stok. De immer vrolijke en goedlachse Menno. Als je zelfs díe tegen je hebt gaat er echt iets goed mis.

Doos wijn

Menno denkt trouwens ondertussen dat hij en Natasja al een relatie hebben, want de samenwerking gaat zo goed. Nou beste Menno, dan wordt het tijd om die cola eens te laten staan. Want zolang jij geen fles wijn per dag drinkt, gaat het duidelijk niets worden. Ik hoop voor Natasja dan maar dat er volgende week toch nog een vijfde man haar erf op komt rijden… Met een grote doos wijn in de achterbak, om alle ellende weg te drinken en door haar eigen voorraad is ze vast allang heen.

