Ben jij bereid om een aanbetaling te doen voor een reservering in een restaurant?

De horeca is hard geraakt door de coronacrisis. Ze hebben in zowel 2020 als 2021 voor een lange periode de deuren moeten sluiten. Zelfs nu zij de deuren weer hebben geopend gelden er nog maatregelen. Gasten moeten in restaurants 1,5 meter afstand houden, bezoekers moeten zich vooraf registreren en horecagelegenheden moeten om 00.00 sluiten. Doordat restaurants nu dus nog steeds niet op volle capaciteit kunnen functioneren, lopen zij inkomsten mis en kunnen zij zich annuleringen niet veroorloven. Daarom vragen steeds meer restaurants om een aanbetaling.

Aanbetaling

Meestal ligt de hoogte van deze aanbetaling tussen de 20 tot 35 euro per persoon. Dit vooraf betaalde bedrag wordt bij het verlaten van het restaurant van de rekening afgetrokken. Hiermee zijn restauranteigenaren ervan verzekerd dat als een gereserveerd tafeltje toch leeg blijft, zij geen - of minder - verlies lopen.

De aanbetaling spoort mensen ook aan om op te komen dagen. Waar mensen voorheen soms een tafeltje reserveerden bij verschillende restaurants om uiteindelijk maar bij één van deze restaurants op te komen dagen, zorgt een aanbetaling ervoor dat mensen juist hun reservering benutten. Zo loopt het restaurant geen inkomsten mis.

Ook scheelt het dat gasten nu sneller afbellen, in plaats van dat zij simpelweg niet op komen dagen. Het restaurant kan hier dan rekening mee houden en het tafeltje aan een ander geven. Rijk Wessels van Café Caron in Amsterdam vertelt aan Trouw dat zij bij annuleringen vanwege ziekte geen kosten in rekening brengen.

Praat mee

