Heleen (77): ’Dáárom stem ik op ... 50PLUS’

„Ten eerste vind ik het goed dat deze partij strijdt voor eerlijke pensioenen. Zelf ben ik al twintig jaar met pensioen. Ik ben 25 jaar docente Frans geweest en ben nu nog actief voor de Raad van Europa. Ondanks dat ik niet in Nederland woon, vind ik dat ik als Nederlandse mijn stemrecht moet gebruiken. We hebben lang genoeg gevochten voor stemrecht als vrouw, dus gelukkig mag ik er gebruik van maken en heb ik al gestemd via de post.

Voltooid leven

Ook vind ik het heel belangrijk dat deze partij pleit voor het recht op zelfbeschikking over het eigen levenseinde. Ik ben een voorstander van de mogelijkheid om zelf te kunnen bepalen wanneer je leven is voltooid.

Hier heb ik zelf ook mee te maken gehad toen mijn man vorig jaar ernstig ziek werd door een virus. Hij raakte volledig verlamd en kwam terecht in het ziekenhuis, het was zo zielig. We hebben het er toen uitgebreid over gehad, en hij wilde niet verder leven. Gelukkig gingen de artsen daarmee akkoord. Als het zover komt, zou ik zelf ook graag die kans hebben.

LHBTIQ-gemeenschap

Verder staat er in het programma van 50PLUS dat ze een hogere tolerantie willen creëren voor de LHBTIQ-gemeenschap. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb vrienden die homo zijn, die nog steeds problemen ervaren. Ik wil dat zij gewoon veilig over straat kunnen en mogen zijn wie ze zijn. Het is te gek voor woorden dat zij nog niet volledig geaccepteerd worden.

Kwaliteit van een persoon

Als je in het buitenland woont, ontvang je de kiezerslijst altijd eerder, omdat de internationale post traag kan zijn. Toen ik door de lijst ging, zag ik Willem Dekker staan bij 50PLUS. Ik ken hem goed, want hij was voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school waar ik werkte. Ik vind Dekker een goede bestuurder en daarom ontvangt hij mijn stem.

Voorheen stemde ik op het CDA, maar dat Dekker op de lijst van 50PLUS staat, heeft eraan bijgedragen dat ik nu voor deze partij ga. Normaal gesproken zou ik altijd op een vrouw stemmen, maar ik kijk liever naar de kwaliteiten van een persoon.’’

Wil jij ook vertellen op wie jij stemt en waarom, mail dan naar praatmee@vrouw.nl