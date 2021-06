Tijdens de lockdown begon ik een affaire met mijn baas

Dat hele thuiswerken was voor mij namelijk helemaal niet zo’n straf. Sterker nog, ik heb énorm genoten. Het begon allemaal nét voor corona, toen ik aan het eind van een bedrijfsfeestje in het kantoor van mijn baas belandde – met mijn baas zelf! We wisselden één opgewonden blik uit en ik wist al hoe laat het was. We hebben daar heerlijk staan zoenen.

Dat er krap een week later een lockdown werd afgekondigd, waarbij we allemaal zoveel mogelijk thuis moesten werken, was in eerste instantie flink teleurstellend. Mijn tenen krulden al om bij de gedachte aan alle stoute dingen die ik met mijn baas zou willen doen op kantoor. Die teleurstelling sloeg razendsnel om in aangename verrassing, toen hij op een dag onaangekondigd thuis bij mij op de stoep stond. Zonder überhaupt zijn pak uit te trekken, drukte hij me tegen de muur, om me hartstochtelijk te zoenen. Daar had hij al maanden op gewacht, fluisterde hij me hijgend toe.

Totale shock

Dat was het begin van een spannende affaire, want ja, mijn baas is gewoon getrouwd. Wekelijks kwam hij langs. Dan hadden we dampende seks, en lag ik daarna nog uren in zijn armen en hadden we heel intieme gesprekken. Wat begon met seks, werd voor mijn gevoel al snel meer. Hoewel hij altijd heeft gezegd dat hij zijn vrouw nooit zou verlaten, geloofde ik hem niet. Het klikte zo goed tussen ons, dat ik al droomde over een toekomst samen. Daarom kwam het voor mij als een totale shock is dat hij er nu een punt achter wil zetten.

Het is namelijk de bedoeling dat we vanaf maandag weer gewoon elke dag naar kantoor gaan en hij is bang dat het hele verhaal uit gaat komen als we onze verhouding doorzetten. Daarom wil hij het nu afkappen. Stoppen op het hoogtepunt, noemde hij het. Ik kan er zo boos om worden. Meer dan een jaar staat hij iedere week op de stoep en nu wil hij me als een of andere hoer aan de kant zetten?

Gelukkiger maken

Tegen hem heb ik gezegd dat het oké is en dat ik het begrijp, maar ik twijfel of ik dit nu zomaar moet accepteren. Misschien vertel ik het wel ‘per ongeluk’ aan twee collega’s van me, die roddeltantes zullen het binnen de kortste keren het hele pand rondbazuinen. Ik hoop dat het gerucht dan bij zijn vrouw terechtkomt en zij hem op straat zet. Dan heeft hij geen andere keuze dan bij mij aankloppen. Ik weet namelijk zeker dat ik hem veel gelukkiger kan maken dan zij!