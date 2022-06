Durf jij nog in bikini over het strand te lopen?

Campagne

De campagne #gedraagje zal komende woensdag beginnen op de boulevard van Scheveningen. Negen Hagenaars die persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp zullen zich uitspreken via social media en billboards. Daarnaast leren boa’s dit jaar hoe ze straatintimidatie kunnen herkennen en voorkomen, maar ook hoe ze mensen erop aan kunnen spreken.

Strandintimidatie

Met de campagne hoopt de gemeente een deel van het probleem tegen te gaan. Sommige vrouwen worden zelfs meerdere keren op een dag geïntimideerd. Bij de Scheveningse Danielle Harkx (51) ging het zo ver, dat ze niet meer in bikini over het strand durft. En na het zwemmen trekt ze zelfs een badponcho met capuchon aan. „Ik heb er gewoon geen zin in”, aldus Harkx tegen het Algemeen Dagblad. Ze werd onder andere lastig gevallen in de zee, er kwam een man te dicht bij haar zwemmen. Vervolgens bleef hij haar aanstaren, waardoor ze het strand verliet. Eenmaal op de boulevard zei een man tegen haar: „Ik wil je neuken, want je bent toch al nat’. Als gevolg voelde ze zich enorm bedreigd. Heb jij ook zoiets meegemaakt waardoor je je onveilig hebt gevoeld?

Reacties

Annelies geeft aan zich weleens onveilig gevoeld te hebben door seksuele intimidatie.

Joyce geeft aan dat vrouwen de kleding moeten kunnen dragen die ze willen, zonder seksueel geïntimideerd te worden.

Deze twitteraar is van mening dat seksuele intimidatie uitzonderlijk is in Nederland.

Paula vindt dat iedereen zelf moet kunnen kiezen wat ze aantrekken op het strand.

Praat mee

Durf jij nog in bikini over het strand te paraderen? Heb jij tijdens een stranddag weleens last gehad van (straat)intimidatie? En zo ja, trek jij je er dan iets van aan? Praat mee op onze Facebook-pagina!