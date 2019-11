’Mijn man gaat naar de hoeren’

Lieve Sabine, ik ben er tot mijn afschuw achter gekomen dat mijn man naar de hoeren gaat. Ik ontdekte het op een avond waarop ik hem wilde verleiden en vrij resoluut tussen zijn benen dook. Toen merkte ik dat hij naar condooms rook, naar zaad en rubber. Wij doen het al jaren niet meer met condooms, dus ik confronteerde hem direct met mijn bevinding.

Hij schaamde zich zichtbaar en wist zo snel niet hoe te reageren. In eerste instantie dacht ik dat hij een vriendin had, maar dat ontkende hij ten stelligste. Maar omdat die geur onmiskenbaar aanwezig was, vroeg ik door. Mijn opwinding was toch al verdwenen. Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit: die middag had hij betaalde seks bedreven in een club langs de A1. Hij zei meteen dat het niet de eerste keer was geweest en dat hij het spannend vindt. Ik daarentegen vind het echt walgelijk. En als ik niet zoveel van hem zou houden, had ik hem meteen het huis uitgegooid. Maar dat wil ik dus niet. Wat ik wel wil, is raad, maar niet van mijn vriendinnen, want ik schaam me dood. Dus, lieve Sabine, wat moet ik doen?

Sabine: „Het toeval wil dat ik afgelopen week voor VROUW Magazine mocht meekijken in een bordeel. Ik heb jouw dilemma voorgelegd aan de eigenaresse. Zij vertelde dat ook zij weleens een boze echtgenote van een klant op de stoep heeft gehad. Maar dat ze die gerust wist te stellen door uit te leggen dat mannen nou eenmaal primitievere seksuele wezens zijn. Dat mannen die kiezen voor betaalde seks geen verbinding aangaan met de vrouw in kwestie: ze betalen niet voor een vrouw, ze betalen voor een fantasie. En dat is in principe veel minder bedreigend voor de partner dan een verhouding.

Er worden immers geen telefoonnummers uitgewisseld en het gebeurt altijd veilig (dus je loopt ook geen SOA op). En dat vind ik eigenlijk wel een ’mooi’ gegeven. Natuurlijk is het vreselijk als je man je bedriegt. En over zijn tot voor kort geheime bezigheid zou ik als ik jou was ook absoluut afspraken maken. Maar als je hem de ontrouw kan vergeven en jullie een nieuwe manier kunnen vinden om jullie relatie voort te zetten, dan vind ik het niet anders dan welke andere relationele uitglijer. Al betekent hem vergeven natuurlijk niet automatisch dat de pijn verdwijnt. Dus jij én jullie relatie hebben tijd nodig om te helen. Misschien dat je daar de hulp van een relatietherapeut bij kan inschakelen? Heel veel succes en sterkte samen!”

