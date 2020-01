Barbara en haar man Tjebbe.

In de zomer van 2015 verloor Barbara Bosman (52), terwijl ze met haar gezin op vakantie was, onverwacht haar 47-jarige man Tjebbe. Pas tweeënhalf jaar later stortte ze in, maar wist uiteindelijk zijn dood om te zetten in iets positiefs. Ze richtte de stichting Jij ontbreekt op, waarmee steun wordt geboden aan andere nabestaanden.