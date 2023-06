’Oma lijkt jonger door haar outfit’

Oma Wilma (77)

Ella (14): „Oma Wilma is een leuke oma, omdat ze altijd heel gezellig is. Ook is ze nog fit, dus wij kunnen veel leuke dingen met haar doen. Oma beweegt veel en golft zelfs nog twee keer per week.”

Novalee (15): „Ze staat altijd voor ons klaar. Wanneer we iets nodig hebben, regelt zij dat voor ons. En als we ergens naartoe moeten, brengt zij ons. Oma kan ook rappen! Ooit waren Ella en ik in Amsterdam, en toen kwamen we een bekende rapper tegen. Toen wij haar later een van zijn liedjes lieten horen, begon ze zowaar mee te rappen. Ze kan het heel goed. Of we ons toen schaamden? Nee hoor, we deden gewoon met haar mee.”

Oma Wilma: „Wij wonen heel dicht bij elkaar, dus we zijn vaak bij elkaar over de vloer. Oppassen heb ik altijd veel gedaan. Daardoor heb ik een speciale band met hen opgebouwd. Ze vertellen mij ook veel, dus ik ben erg betrokken. Dat geeft een fijn gevoel. Als ze de hond uitlaten, bellen ze altijd even bij me aan om wat lekkers te halen.”

Novalee: „Wij hebben dezelfde ogen als oma, daarin lijken we op elkaar. Qua innerlijk lijken Ella en oma erg op elkaar. Wanneer oma iets wil, stopt ze niet totdat ze het heeft. Dat is bij Ella net zo.”

Ella: „Oma’s haar zit anders vandaag. Ik vind haar kapsel leuk op deze manier. Normaal zit het helemaal in de krul. Door deze outfits lijkt ze ook jonger.”

Oma Wilma: „De kleding van de meiden is geweldig. Het past helemaal bij ze. Ze zien er altijd heel stoer uit, vooral als ze gekleurde sneakers aan hebben. En de make-up staat ze ook heel goed. Het is heerlijk om in de watten gelegd te worden. Dit was altijd al een wens van mij, om mooi opgemaakt en aangekleed te worden.”

