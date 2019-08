Ashley (28) liet haar been amputeren, maar voelt nu meer pijn dan ooit

Een jaar geleden kreeg Ashley (25) last van uitval in haar rechterbeen. Na een slopend traject bij verschillende artsen werd duidelijk dat ze complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) heeft. Om die ziekte tegen te gaan, is vorige maand haar rechteronderbeen geamputeerd. Maar de pijn is juist erger geworden. Via haar Facebook deelt ze haar strijd en hoopt ze een steun en inspiratie te zijn voor anderen.