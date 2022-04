Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Mona Keijzer: ’Kees, kan ik niet gewoon met jou VT-wonen programma’s maken?’

Door Marijke Lemmers

Kees: „Wij hebben altijd kermis hier, in september. Dat is heilig, het Feest der Feesten. Het is net zoiets als carnaval in het zuiden.” Ⓒ Mark Uyl

De een is ex-politica, de ander tv-maker en presentator. Mona Keijzer (54) en Kees Tol (40) leven in verschillende werelden, maar die komen samen in hun vriendschap en liefde voor Volendam. En in die typische attitude in het dorp: doe even normaal!