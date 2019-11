’Volgens hem paste ik niet bij zijn imago’

Volgens Wijnberg wordt de afwijzing met dergelijke woorden omgevormd tot iets ongrijpbaars, namelijk dat ’de klik er gewoonweg niet was’: „Zo hoef je niet te zeggen: ’Ik vond hem wel heel erg leuk, maar hij mij niet’.”

Tweede afspraak

Hij vervolgt: „Mensen houden er ook niet van om anderen af te wijzen. Zo kan de ander jou wel leuk vinden, maar als dat niet wederzijds is, dan wordt gezegd: ’Hij wilde wel een tweede afspraak, maar ik voelde ’de klik’ niet. Zo hoef je niet te zeggen: ’Hij vond mij duidelijk heel erg leuk, maar ik hem totaal niet’.”

„Op deze manier is het begrijpelijk waarom het gebruik van ’de klik’ zo populair is: met of zonder wederkerigheid van genegenheid wordt een eerste ontmoeting een kwestie van ’geluk’ of ’pech’. In ieder geval een relationele uitkomst waaraan niemand echt schuld heeft.”

Liefdesverdriet

Dat iemand stelt ’de klik’ niet meer te voelen, is iets waarover je niet in discussie kunt gaan. Als hij zegt dat hij het niet meer voelt, dan kun je daar met goed fatsoen niets tegenin brengen. Zo ben ik eens gedumpt met de woorden: ’Ik voel het niet meer’.

Hetgeen ongeveer neerkomt op drie maanden hysterisch liefdesverdriet. Ik zag het totaal niet aankomen. Zo’n mededeling is dan ook eenzijdig. Je kunt daar niks tegen in brengen. Slechts stamelend afdruipen. Maar laf is het wel... Heb dan het lef om te zeggen waar het op staat, daar kun je tenminste iets mee!

