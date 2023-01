Daghoroscoop 12 januari - Sterrenbeeld Stier: Stop radicaal met een ongezonde gewoonte!

VANDAAG JARIG

Veel nadruk kan komen te liggen op de manier waarop je je geloof beleeft. Je kunt op zoek gaan naar de kern van jouw geloof, misschien door gesprekken met een geestelijk leider of door filosofische boeken te lezen. Als je vrijgezel bent zul je dit jaar geen behoefte voelen een boterbriefje te halen.

STERRENBEELD RAM

Het kan een interessante ervaring zijn om gedachten op papier te zetten, ook als je geen schrijver bent. Je krijgt een kans om achter iemands façade te kijken en wat je ziet zal je bevallen. Durf iets aan jouw uiterlijk te veranderen.

STERRENBEELD STIER

Laat je een kans om jouw positie te verbeteren niet ontglippen. Laat zien hoe goed jij je kunt aanpassen. Er kan verrassend nieuws zijn als je op een uitslag wacht. Stop radicaal met een ongezonde gewoonte. Laat jouw huis beter beveiligen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Als je hard hebt gewerkt mag je nu even pas op de plaats maken. Misschien kun je zanglessen nemen of leren een instrument te bespelen. Ontwikkel nieuwe hobby’s of interesses of begin met een studie of training.

STERRENBEELD KREEFT

Jouw vermogen om tussen de regels door te kunnen lezen komt vandaag van pas. Schuif een kwestie waarin bemiddeld moet worden niet op de lange baan. Regel een scheiding bij voorkeur officieel en laat het niet op zijn beloop.

STERRENBEELD LEEUW

Word niet de dupe van jouw overgevoeligheid voor de stemming van anderen. Stel jouw betrokkenheid in dienst van een organisatie die mensen in nood helpt. Spreek een opbeurend woord als iemand problemen heeft. Werk aan goede familierelaties.

STERRENBEELD MAAGD

Leg jouw oor te luisteren als je een andere baan zoekt en reageer meteen als je iets hoort over een passende vacature. Een ongebruikelijke beleggingstip kan lucratief blijken. Er kan een relatie ontstaan met iemand die je pas kort kent.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Als jij je goed hebt voorbereid zal een reis voorspoedig verlopen. Je kunt iemand ontmoeten die een belangrijke rol in jouw leven gaat spelen. Verbeter de relatie met dierbaren door in gesprekken wat dieper te graven.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het kan moeite kosten om op gang te komen. Neem als dat kan vrij. Let in gezelschap op jouw woorden; je kunt er iets uitflappen wat vervolgens tegen je gebruikt kan worden. Bespreek spijsverteringsproblemen met een diëtiste.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Begint de vlam in jouw liefdeleven te doven, dan wordt het tijd het vuurtje op te stoken. Dat is je wel toevertrouwd. Wacht niet af of de ander in actie komt; neem het initiatief. Vrees openhartigheid niet. Verras jouw partner.

STERRENBEELD STEENBOK

Gun een kind een huisdier; vooral een gesloten kind kan er zijn affectie aan kwijt. Liefde kan opbloeien voor een nieuweling(e) in jouw leven. Samenwerking kan zich ontpoppen tot een verhouding waar de vonken vanaf spatten.

STERRENBEELD WATERMAN

Hoewel het misschien niemand opvalt is jouw leven verandert. Jouw ontwikkeling is in een stroomversnelling geraakt en je wilt op de ingeslagen weg verder. Focus op jouw carrière; succes bepaalt ook jouw succes op andere terreinen.

STERRENBEELD VISSEN

Ga niet uit gewoonte of door schuldgevoel ergens naartoe waar jij je steeds minder thuis voelt. Luister naar jouw intuïtie. Werk niet met verouderde apparaten of machines; wat je denkt te besparen verlies je door gebrek aan efficiëntie.

