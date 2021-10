’Als ik mijn nieuwe liefde laat kiezen tussen mij en de hond, dan wint de teckel’

„Ruim een half jaar geleden ontmoette ik hem. Hij zag er leuk uit, hij was belangstellend, zorgzaam, niet alleen maar met zichzelf bezig. Kortom: de ideale man. We kregen een heftige romance en ik was dolverliefd. Wel spraken we altijd bij mij thuis af omdat hij nog in scheiding lag. Maar ik wist zeker dat het over was, want hij had me de woning al laten zien waar hij over een maand zou gaan wonen. Ik zag het helemaal zitten om daar naartoe te verhuizen, want ik woonde zelf nogal klein en het was er gehorig en oud. Misschien erg snel om meteen te gaan samen-wonen, maar het voelde gewoon goed tussen ons.

Twee maanden geleden was het zover: hij had de sleutel. Trots liet hij me alles zien. Daarna kwam de verhuizing: zijn oude meubels, waar ik prima mee kon leven, mijn spullen erbij, wat nieuws nog. Helemaal goed. Tot de laatste verdeling kwam. De hond. Hij had me wel verteld dat ze samen een teckel hadden, maar het was nooit in me opgekomen dat die na de scheiding naar hem zou gaan.

De hond

Het bleek dat hij echt verknocht was aan het beest. Zo verknocht zelfs, dat hij het dier op zijn bed liet slapen. Ik vind honden best leuk, maar ze horen niet in de slaapkamer en zeker niet in je bed. Alleen die haren al... bah. Tuurlijk zei ik dat ik dat niet wilde hebben, weg met dat beest! Hij reageerde echt geschokt en wilde er in eerste instantie niet aan. De hond had het al zo moeilijk gehad door de scheiding – alsof die teckel een kind was! Maar na lang aandringen ging hij akkoord: de hond zou beneden in de woonkamer blijven.

Nou, daar heeft hij dus elke nacht liggen piepen. Om gek van te worden. Dus nu staat zijn mand toch weer in de slaapkamer. Dan hebben we tenminste rust, al vind ik het nog steeds een smerig idee. En bleef het daar maar bij. Maar je bent zo gebonden met een hond. Een kat kun je nog wel alleen laten, die redt zich wel, maar een hond niet. Dus moet hij overal mee naartoe. Naar vrienden, naar de markt, naar het strand. Maar niet overal ben je welkom met een hond, dus bij mijn favoriete strandtenten komen we niet meer. Moeten we naar zo’n hondendrollenstrand. Of mijn vriend blijft thuis en dan moet ik dus in m’n eentje.

Ook heel erg is de vakantie. Ik ben van de doe-vakanties. De lange reizen. De bergwandelingen. Maar we zitten met die hond. Dus nu gaan we naar een huisje op de Wadden, want daar kan hij lekker het strand op. Ook leuk, maar mijn leven is wel totaal anders geworden dan ik had gedacht. En dat alleen maar vanwege dat kleine mormel. Vragen of hij hem wegdoet, durf ik niet. Ik weet wat hij zal zeggen als ik hem tussen mij en de hond laat kiezen. Dan wint de teckel.

Het is misschien niet leuk om te denken, maar dat beest is al negen jaar. Hopelijk heb ik er niet lang meer last van en zijn we eindelijk vrij. Echt niet dat er dan nog een nieuw huisdier komt!”

