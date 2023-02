’Topless zonnen terug? Liever niet, testosteron doet gekke dingen met de man’

Door de mand

„Mannen (nee, niet álle!) zijn de laatste jaren keihard door de mand gevallen. Ze sturen ongepaste berichten en dickpics, houden de handjes niet thuis en de leuter maar met moeite onder controle, ze gedragen zich grensoverschrijdend en nemen het niet zo nauw met trouw. Twee op de drie jonge vrouwen is het afgelopen jaar lastiggevallen op straat.

Voor wie?

Testosteron doet gekke dingen met de man. En wij vrouwen zijn lijdend voorwerp. Dat topless ooit heel normaal was en nu niet meer, verbaast mij niks. Destijds speelde #metoo al, maar had het nog geen naam.

Destijds werd niet álles vastgelegd op video of foto. En toch; ook toen vond ik het niets. Ik had ooit een vriendje dat het geweldig vond. Ik moest het ook doen, pushte hij. Met tegenzin liet ik me een paar keer overhalen, maar voor wie deed ik het eigenlijk?

Varkenssnoetjes

Steeds weer moest ik dan denken aan mijn opa, die vroeger altijd verlekkerd zei dat hij ’varkenssnoetjes’ ging kijken als we met z’n allen naar de Vinkeveense Plassen gingen. Hij had altijd wel iets te gluren. En het kon toen nog, zoiets hardop zeggen. Nu wordt het een heel stuk minder hardop gezegd, maar trust me: nog volop gedacht.

Misselijk

Mannen kijken, mannen geilen erop en ik wil dat niet. Althans; de mijne blijven erbuiten en ze kijken als het aan mij ligt al helemaal niet verlekkerd naar die van m’n dochters, te zijner tijd. Ik zal ze geen strobreed in de weg leggen als ze het zelf willen, maar ik zorg wel dat ze ervan doordrongen zijn dat heel veel mannen daardoor dingen over je gaan denken waar je misselijk van wordt.

Moslims

Ik las onder het bericht van Fleur Agema (dat later ook nog eens door Emile Ratelband werd gedeeld met de opruiende tekst: ’Dan weet je weer hoe zij onze vrijheid stukje bij beetje hebben afgenomen’) uiteraard insinuaties dat het door moslims komt. Want ook blote borsten schijnen tot onze cultuur te horen, echt álles wordt ons afgenomen, is de teneur. Wat een gejank.

Website

Ik kan daar niets mee. De tijd is gewoon veranderd. Vrouwen hebben er blijkbaar geen behoefte meer aan (als je het wil, kan het immers nog steeds) en we zitten er al helemaal niet op te wachten ongevraagd halfnaakt in mannenwhatsappengroepen of ergens online te verschijnen - op een website als varkenssnoetjesvoorjougekiekt.nl, bijvoorbeeld. Heeft iemand dat al geclaimd?

Sluier

En dat we het niet meer doen hè, met blote borsten rondlopen; heeft dat onze kwaliteit van leven beperkt? Ik ervaar dat niet zo. Een badpak of bikini aantrekken zou ik niet gelijk willen trekken met jezelf sluieren.

Niemand legt ons aan de ketting, we presenteren mannen alleen niet langer ons hele hebben en houwen op een presenteerblaadje. Ook dát is een keuze en female empowerment – als we er dan weer een moderne term bij moeten halen.

Sauna

Overigens loop ik in de sauna probleemloos naakt, daar doen mannen het namelijk óók. Daar deel je een bepaalde kwetsbaarheid en loopt niemand met een mobiele telefoon. Je begeeft je je niet tussen lacherige pubers of aangeschoten groepen luidruchtige kerels, maar tussen mensen die allemaal een dag willen ontspannen. Ik vind dat een heel ander verhaal.

Dus nee, ik mis het niet. Ik hoef die naaktheid niet terug en ik vind het alleen maar een fijn idee dat oude mannen met bepaalde ideeën bij ’varkenssnoetjes’ zich nu moeten wenden tot een kruiswoordpuzzel of een potje beachvolleybal.”

