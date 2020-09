Daghoroscoop 5 september

VANDAAG JARIG

Uw grootste valkuil op liefdesgebied ( en dat kan al jaren zo zijn) is uw neiging uw partner te idealiseren. U plaatst de ander graag op een voetstuk en als blijkt dat deze toch gewoon een mens is leidt dat onherroepelijk tot teleurstelling. Een tweede huwelijk krijgt het zwaar te verduren.

ZONDAG JARIG

Er zullen het hele jaar door genoeg kansen zijn op een romance, zowel oppervlakkige als serieuze, maar een huwelijk lijkt er als u nog alleen bent, niet in te zitten. Ga niet op zoek naar liefde in cafés of dansclubs, daar verspilt u uw tijd, bezoek liever meditatie sessies of yogalessen.

RAM

Degenen die dit weekend moeten werken zullen overwegen ermee te stoppen als het parttime werk is dat zwaar is en vermoeiend. Houd wel rekening met de financiële consequenties en doe het na overleg met uw partner.

STIER

Met uw geliefde kan ruzie ontstaan over een lening of schuld die de relatie kan doen wankelen. Weersta de verleiding te veel te drinken als u gaat stappen. Geef gesprekken meer inhoud door interessante onderwerpen aan te snijden.

TWEELINGEN

Na een onverwacht telefoontje van een vroegere vriend kunt u zich afvragen of u elkaar ooit goed hebt begrepen. Als u geen zin hebt in gezamenlijke activiteiten laat u dan niet overhalen.

KREEFT

U zult wat risico moeten nemen als u met een nieuwe relatie wilt beginnen. Promotie hangt af van uw bereidwilligheid meer te doen dan strikt noodzakelijk. Span u in om meer kennis te vergaren en uw horizon te verbreden.

LEEUW

Uw populariteit neemt toe doordat u behendig communiceert en u sociaal opstelt. U kunt dit weekend de man of vrouw van uw dromen ontmoeten. Een speciale opdracht kan veel tijd vergen maar tevens een waardevolle ervaring zijn.

MAAGD

In een liefdesrelatie kan spanning ontstaan. Probeer zo duidelijk en oprecht mogelijk te zijn. Zet kinderen die zich vervelend en het bloed onder uw nagels vandaan halen aan het werk. Geef beminden de kans te uiten wat ze kwijt willen.

WEEGSCHAAL

Berg waardevolle bezittingen goed op als uw huis enige tijd onbeheerd is. Heb geduld als een romantische relatie zich langzamer ontwikkelt dan u zou willen. Maak een eind aan een familieruzie die al veel te lang duurt.

SCHORPIOEN

Nieuwe carrièrekansen stellen u in staat uw persoonlijkheid te etaleren; u kunt een hit scoren. Een samenwerking belooft lucratief te worden. Het kan een druk weekend worden, maar ook heel leuk. Geniet ervan.

BOOGSCHUTTER

Een gesprek kan door uw hoofd blijven spoken; u beseft dat u te kritisch of te scherp hebt gereageerd. Iemand kan de charmekraan open draaien in een poging u voor zich te winnen. Trap er niet in.

STEENBOK

Ruzies lijken onvermijdelijk. Ook u moet zich aan regels houden al komt u dat slecht uit. Bespaar uzelf veel narigheid en pas u aan. Laat u niet in met mensen die dubieuze praktijken propageren. Neem u voor uw huis op te knappen.

WATERMAN

Hoewel u zonder moeite het middelpunt bent van feesten zult u dit weekend waarschijnlijk liever alleen zijn. U wilt nadenken, lezen of u verdiepen in een onderwerp dat u bezighoudt. Forceer niets; laat niet aan u trekken.

VISSEN

Het verlangen alleen te zijn kan de overhand krijgen, maar veel rust zal u niet gegund zijn. Een gesprek met een oudere kan u inspireren tot beschouwende gedachten. Heb vertrouwen in uzelf en uw vaardigheden.