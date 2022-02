Voorstelrondje: ’Ik houd heel erg van snoepen’

„In december kom ik elk jaar weer een paar kilo’s aan. De Lekker in je vel-challenge die in januari begint komt altijd op het juiste moment. Ook begin dit jaar zat ik niet meer op mijn streefgewicht. Sinds ik ben begonnen aan de challenge met dokter Tamara ben ik twee kilo afgevallen. Ik ben 1.72 meter en weeg 67 kilo. Nu ik weer op gewicht ben wil ik liever niet nog meer afvallen. Ik heb wel eens 64 kilo gewogen, maar kreeg toen van anderen te horen dat ik er mager uitzag.”

Afgevallen

„In 2019 zag ik de Lekker in je vel-challenge voor het eerst voorbijkomen op VROUW. Mijn man en ik hebben toen voor het eerst meegedaan. Ik ben toen zeven kilo afgevallen en mijn man dertien kilo. Achteraf bleek dat mijn man darmkanker had en dat hij daarom zoveel was afgevallen. Hij is gelukkig helemaal genezen en doet voor een klein deel mee aan de challenge. We proberen af en toe een avondgerecht uit het weekmenu, maar mijn man houdt meer van aardappelen, vlees en groente. Omdat ik niet twee keer avondeten wil koken, maak ik voornamelijk het ontbijt en de lunch uit de weekmenu’s. Ook daar eet mijn man niet van mee, hij eet liever een boterham met hagelslag.

Snoepen

„Ik houd heel erg van snoepen, maar tijdens de challenge heb ik het volgehouden om dit niet te doen. Wel nam ik naast de drie hoofdmaaltijden vaak nog een tussendoortje. Een plakje zelfgemaakte bananencake bijvoorbeeld. Voor de rest vullen de gerechten goed en heb ik weinig trek tussendoor. Ik ga proberen om ook na de challenge niet meer te snoepen. Wanneer mijn kleinkinderen langs komen en ik ze iets lekkers geef, heb ik zelf vaak voordat ik het door heb ook al iets in mijn mond. Ook met Pasen vind ik het lastig om die paaseitjes te weerstaan. Dat zijn momenten die nog wel lastig gaan worden.”

Facebookgroep

„De afgelopen challenges heb ik veel nieuwe gerechten geprobeerd. De recepten die ik lekker vond heb ik uitgeprint en in een boek geplakt. Tijdens de eerste Lekker in je vel-challenge heb ik een aantal vrouwen leren kennen waarmee ik nog steeds in een Facebookgroep zit. Hierin delen wij dagelijks nog recepten die we maken. De Lekker in je vel-challenge Facebookgroep stimuleert mij om mee te doen aan de challenge. Zonder deze groep zou ik niet meegedaan hebben. Het is fijn om berichten en gerechten van anderen te zien.”

Ook meedoen?

Onze Lekker in je vel-challenge is ook in 2022 gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je met ons meedoen? Ga dan naar naar de lekker in je vel pagina van VROUW of zoek op Facebook naar VROUW Lekker in je vel-challenge 2022. Je kunt je daar aanmelden voor de besloten Facebook-groep. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (Vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je niets meer.

Heb jij een van onze recepten bereid? Dan zouden we het leuk vinden als je de foto’s van jouw creaties via de Lekker in je vel-challenge Facebook-groep deelt! Ook vinden we het leuk als je ons tagt op Instagram met @vrouw.nl en #LekkerInJeVel2022.