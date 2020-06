’Het lijkt wel of iedereen door de coronacrisis onaardiger is geworden!’

Er moet mij iets van het hart. Als fanatiek hardloper loop ik op de meeste voet/fietspaden aan de linkerzijde van het pad, omdat ik dan goed kan anticiperen op tegemoetkomend verkeer. Aan de rechterzijde immers zou ik steeds achter mij moeten kijken of ik aan de kant moet voor sneller verkeer, of alvorens ik de langzamere wandelaars en hardlopers passeer. Ik weet niet of dit in het wetboek staat, maar het lijkt mij het meest veilige. Kinderen leren dit op school, en ik heb altijd gezien dat anderen dit snappen en de meeste andere hardlopers doen dit ook zo.

Dit gaat al jaren zonder probleem: de meeste tegenliggers lopen of fietsen om mij heen terwijl ik zelf op het uiterste randje tegen de berm ga lopen. Bij ’twijfelaars’ of kwetsbaren (ouderen, kinderen, mensen met hond aan lijn, of andere ’linkslopers’) ga ik er veelal zelf met een boog omheen. Soms lossen we het op met een vriendelijk gebaar, een knikje, een woord van dank. Er is nog nooit een misverstand geweest of een onvriendelijk woord gevallen.

Rechten

Tot twee weken geleden. Er komt een stevige, kale kerel op mij af gefietst en hoewel ik al bijna in de berm zat en de rest van het fietspad leeg, was hij duidelijk uit op een confrontatie, wilde niet uitwijken en probeerde zelfs recht op mij af te fietsen. Zo dicht mogelijk op diezelfde berm, (geen twijfelaar!) om vervolgens op het laatste moment uit te wijken en mij voor van alles uit te maken.

Ik kwam hem op de terugweg weer tegen, waar ik al even had kunnen nadenken over een antwoord en probeerde hem uit te leggen dat het echt de bedoeling was dat ik links liep. Het antwoord was dat ik had moeten uitwijken voor hem en toen ik hem voorzichtig zei dat het pad van ons beiden is en hij toch ook voor mij kon uitwijken riep hij met veel agressie in zijn stem ’wat nou!’ waarop ik maar zwijgend ben doorgelopen.

Hardlopers

Ik dacht: ’Dit zal wel bij een enkel incident blijven’ maar twee dagen later had ik het met een andere fietser alweer: een oudere man fietste mij op het fietspad tegemoet, kon niet uitwijken omdat er blijkbaar verkeer van achteren kwam, schreeuwde naar mij ’1,5 METER!’, wijzend naar de begroeide berm, om mij vervolgens op 10 cm afstand te passeren.

Ik was echt verbijsterd. Waarom denkt die man dat hij meer recht heeft om daar te fietsen, dan ik daar heb om te lopen? En waarom zou ik mijn enkels riskeren door in het hoge gras te gaan lopen (hardlopers weten: levensgevaarlijk)? Ook hij kon mij makkelijk passeren, of stoppen, of excuseren, of zelf in de berm. Maar ook hij vond duidelijk dat hij meer rechten had dan ik.

Onaardig

En vandaag opnieuw. Op hetzelfde pad kwam een vrouw mij tegemoet, ik gaf haar alle ruimte om mij te passeren maar blijkbaar kwam er een brommer achterlangs die ik niet had gezien, en zij wel, en werd ik weer naar de berm verwezen. Ik denk dan: ’Wat nou als ik de andere kant op liep? Als voetganger? Dan was zij me toch ook zonder boze woorden voorbij gefietst?’

En die gaan helemaal niet aan de kant, want die hadden haar nooit zien aankomen. Waarom is het opeens anders als ik haar tegemoet loop? Wat is er momenteel aan de hand met wederzijds begrip, een vriendelijk woord, er samen uitkomen met elkaar? Waarom is dit nu opeens gaan spelen? Is iedereen onaardiger geworden door deze coronacrisis? Vertel het me!