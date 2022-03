Maria (61): ’Mijn valkuil is dat ik erg hou van lekker eten’

Wat is jouw bijzondere leefgewoonte?

„De laatste keer dat ik aardappelen at is honderd jaar geleden. Ik eet koolhydraatbeperkt en ontwijk naast aardappelen ook rijst en pasta. Ik ben 15 jaar geleden 15 kilo afgevallen met een heel streng koolhydraatvrij dieet, en ben nooit teruggegaan. Tenzij ik er niet aan kan ontkomen, wanneer ik bijvoorbeeld bij iemand ga eten die pasta op het menu heeft staan.

Ik heb er totaal geen moeite mee om pasta en rijst te laten staan, maar ik heb wel echt een zwak voor brood. Ik koop zelf alleen spelt- of volkorenbrood. Ik sluit koolhydraten dus niet volledig uit. Ik ontbijt ook regelmatig met havermout, dat zie ik als ’goede’ koolhydraten. Verder eet ik op een dag vooral groente met vlees of vis. Ik hou ook van zelfgemaakte koolhydraatarme crackers met noten en zaden. Verder eet ik ook in tijdsloten, oftewel Intermittent Fasting. Vijf dagen in de week eet ik van 12:00 of 13:00 uur tot 20:00 of 21:00 uur, en de rest van de dag vast ik. Intermittent Fasting helpt mij niet met afvallen, maar geeft mijn lichaam wel de kans om beter te verteren en cellen te vernieuwen.”

Zit je op dit moment op je streefgewicht?

„Nee, het liefst zou ik 10 kilo afvallen. Ik doe wel pogingen om af te vallen, door bijvoorbeeld meer te wandelen, nog strenger te vasten of door snoep en chocola te laten staan. Omdat ik 15 jaar geleden zo afviel van een koolhydraatvrij dieet, weet dat ik kán afvallen door te minderen met koolhydraten. Maar ondanks dat ik ze bijna helemaal laat staan, heb ik toch moeite met afvallen. Dat komt denk ik door het snoepen.

Die jaren na het strenge dieet bleef ik trouwens keurig op gewicht, tot 2 jaar geleden. Toen begon de coronacrisis en ben ik meer gaan snoepen en vooral minder gaan bewegen. Ik had namelijk veel last van hielspoor en had veel pijn met lopen. Toen ben ik de mist in gegaan. Bewegen doe ik inmiddels wel meer, ik wandel bijna elke dag. Mijn zus en ik doen mee met ’ommetje’ van de Hersenstichting, waar je punten krijgt door veel te lopen.”

Eet je veel vlees(vervangers)?

„Mijn partner is de zoon van een slager, dus die houdt wel van een lekker stuk vlees. Ik eet zelf ongeveer 2 keer per week vlees, en 2 keer per week vleesvervangers. De andere drie dagen van de week eet ik ’s avonds alleen groente, soms met een vis erbij, bijvoorbeeld zalm of forel. Ik eet ’s avonds ook wel eens een omelet met heel veel groente. Daar zitten lekker veel eiwitten in.”

Wat is volgens jou de gouden tip voor gezond leven?

„Om me fit te voelen onthoud ik altijd dat alles met elkaar in verbinding staat. Ik wil voldoende bewegen en goed voor mezelf zorgen, dus probeer ik ook genoeg te ontspannen. Ik ga met regelmaat samen met mijn partner een dagje naar de sauna. Als mijn geest gezond aanvoelt, doet mijn lichaam dat ook. Op dit moment ben ik erg druk om samen met collega’s ons eigen NLP-instituut, MetMaatkracht, op te zetten.

Vanwege mijn werk als NLP-trainer en coach focus ik me op patronen en routines die we onszelf aanleren. Die patronen, bijvoorbeeld die van gedrag of eten, kunnen ons nog wel eens tegenhouden in het leven. Als je bijvoorbeeld altijd hebt geleerd dat je omgeving van je houdt als je lief bent, walsen je collega’s later misschien wel over je heen. Mijn gouden tip zou dus zijn om je bewust te worden van die programmeringen. Mijn tweede gouden tip zou zijn om geen tijd te besteden aan dingen waar je niet blij van wordt. Daar saboteer je alleen jezelf mee.”

Rook en drink je veel alcohol?

„Roken heb ik heel braaf nooit gedaan. Alcohol drink ik wel. Ik ben een echte gezelligheidsdrinker. Ik vind een wijntje bij het diner met vriendinnen heerlijk. In principe drink ik niet doordeweeks, behalve als ik op vakantie ben. Dan sta ik het mezelf toe.”

Vertel eens, wat is jouw ultieme zonde?

„Zonder twijfel, chocola. Nog specifieker, pure chocola. Ik zou bij wijze van spreken liever nooit meer een wijntje drinken dan geen chocola meer eten. Ik moet er wel bij zeggen dat ik let op de koolhydraten en suiker in een reep. Ik probeer mijn chocoladeverslaving dus nog zo gezond mogelijk voort te zetten.”

Wat is jouw valkuil?

„Mijn valkuil is dat ik erg hou van lekker eten. Dat weerhoudt me van afvallen. Als ik uit eten ga staat er zoveel lekkers op tafel. Die broodjes en smeersels kan ik beter laten staan als ik af zou willen vallen, maar ik kan ze niet weerstaan. Dan neem ik er uiteraard ook nog een glaasje wijn bij. Ik geniet enorm van eten, maar voel me niet schuldig wanneer ik al die lekkernijen heb gegeten. Het was misschien niet zo handig van me als ik wil afvallen, dat neem ik dan maar op de koop toe. Ik vind dat je ook niet moet miepen als je met vriendinnen uit eten bent, zo van ’dit mag ik niet’. Dat is niks voor mij.”

Doen jouw kinderen dezelfde pogingen tot gezond leven?

„Mijn kinderen eten niet koolhydraatarm of in tijdsloten. Mijn zoon (26) is vegetarisch dus geen vlees, en let ook op hoeveel suiker hij eet. Mijn dochter (28) is altijd keurig op gewicht en doet daar niks speciaals voor. Ze is ook helemaal geen snoeper. Hoe is het mogelijk met mij als moeder?”

Voedingscentrum over koolhydraten

„We adviseren volwassenen om 40% tot 70% van de dagelijkse calorieën uit koolhydraten te halen, vertelt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. „Dat komt globaal neer op dagelijks vier of vijf bruine volkorenboterhammen en vier of vijf opscheplepels volkorenpasta, zilvervliesrijst of aardappels. Aangevuld met koolhydraten uit 200 gram fruit, 250 gram groente en wekelijks een portie, 2-3 opscheplepels, peulvruchten. Voor vrouwen ouder dan 50 jaar ligt de aanbevolen hoeveelheid lager, drie of vier volkoren boterhammen en drie of vier opscheplepels, omdat je lichaam op oudere leeftijd minder gaat verbranden.

Als je mindert met koolhydraten haal je meer van je dagelijkse calorieën uit eiwitten en vetten. Een voordeel van een koolhydraatbeperkt dieet als je wil afvallen is dat, als je meer calorieën uit eiwitten haalt, dit kan zorgen voor het behouden van spiermassa. Mits je daarnaast genoeg beweegt. Een nadeel kan zijn dat als je meer calorieën uit verzadigde vetten haalt, dit het LDL-cholesterol kan verhogen en daarmee het risico op hart- en vaatziekten. Een (streng) koolhydraatarm dieet vergroot de kans op tekorten, met name aan bepaalde B-vitamines, voedingsvezels en jodium.

Als je koolhydraatbeperkt wil eten kun je dat het beste doen door producten met koolhydraten zoals frisdrank, koekjes, snoepjes en chips zo veel mogelijk te laten staan.”

