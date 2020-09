Isa (38) was incontinent: Dankzij de ingreep heb ik mijn seksleven weer terug

Ⓒ Hollandse Hoogte | Cultura Images RF

Omdat plasklachten nog steeds taboe zijn is 19 september door Continentie Stichting Nederland bestempeld tot Nationale Plasdag. 3,5 miljoen mensen hebben een plasprobleem en velen worden daardoor belemmerd in hun dagelijks leven. Zo ook Isa (38). Zij en haar partner Jorn (41) hebben al lange tijd geen seks gehad, omdat Isa door haar bevallingen incontinent is geworden. In verband met de actualiteit herplaatsen we het interview dat VROUW vorig jaar april met Isa had.