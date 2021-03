’Mijn baas is mijn minnaar en zijn vrouw is mijn vriendin’

Ik wist wel dat hij getrouwd was, maar ik kwam zelf net uit een scheidingsdrama en had niet veel zin in iets vastigs.

Baanaanbod

Toen ik in augustus mijn baan in de evenementenbranche kwijtraakte door de pandemie, vroeg hij of ik niet voor hem wilde komen werken als communicatiemanager. Dat beviel heel goed.

Onze samenwerking verliep feilloos. Werk en privé hielden we veelal gescheiden en we genoten van onze spannende seksdates bij mij thuis.

Maar vanaf november kwam zijn vrouw ook bij het bedrijf werken, omdat ook zij door corona geen baan meer had. Ik vond dat heel vervelend. Misschien zou ze doorhebben dat ik de geheime minnares van haar man was, ik zag hem immers wekelijks privé.

Online

Gelukkig gingen we steeds meer online werken, dus kwam ik haar vrijwel nooit tegen. Soms zaten we opeens wel bij elkaar in een break-out-room op Zoom. De eerste keer dat dat gebeurde, was ik heel zenuwachtig, maar ik leerde haar zo toch wat beter kennen.

Inmiddels werken we steeds vaker samen en als we elkaar zien – online of soms op kantoor – is het heel gezellig. Ze is echt een leuke vrouw en we klikken goed met elkaar.

Grappig is dat we ook nog eens een gezamenlijke hobby blijken te hebben: kanoën. Sinds we dat van elkaar hebben ontdekt, spreken we ook weleens buiten het werk af. We hebben een paar keer samen een groeps-kanotocht gemaakt, want dat kan gelukkig op afstand tijdens corona.

Spanningen

Mijn minnaar, haar man dus, vindt het absoluut niet leuk als ik buiten het werk met zijn vrouw omga. Dit zorgt voor veel spanningen tussen ons en ook in onze samenwerking is zijn houding veranderd.

Eigenlijk wil ik stoppen met onze relatie, want ik begin me steeds schuldiger te voelen tegenover zijn vrouw, die ik inmiddels als een soort vriendin beschouw. Ze is zo aardig en heeft geen idee…

Bovendien heb ik tijdens de kanotochten een leuke man ontmoet, met wie ik nu in een groepsapp zit. Hij is vrijgezel en ik zou graag een keer met hem afspreken. Mijn minnaar heeft blijkbaar iets door, want hij begint argwanend en jaloers te worden. ’Je snapt toch dat je niet voor me kan blijven werken als onze relatie ophoudt?’ zei hij laatst zó dreigend, dat ik er enorm van schrok.

Paranoïde

Heeft hij het door van die andere man? Of ben ik te paranoïde? Ik heb nu het gevoel dat ik klem zit, want ik kan niet zomaar ontslag nemen. Ik heb het werk, en vooral het inkomen, echt nodig.

Had ik er maar nooit voor gekozen om voor hem te gaan werken. En ik kan er met niemand over praten, want ik weet zeker dat iedereen met z’n oordeel klaarstaat: ’Had je het maar niet met je getrouwde baas moeten doen!’”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).