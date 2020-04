Daghoroscoop 9 april

VANDAAG JARIG

Op liefdesgebied lijkt sprake van een aantal korte affaires voor zowel vrijgezellen, als degenen die zich zo voelen… Zij kunnen betrokken raken bij iemand die ze dicht bij huis hebben ontmoet, bijv. bij het uitlaten van de hond of in de buurtsuper. Financieel lijkt sprake van een golfbeweging.

RAM

Een geschikte dag om u in het verleden te verdiepen, u kunt feiten blootleggen en meer te weten komen over een verbijsterende situatie. Tevens een gunstige dag om te reizen; onderweg kunnen in uw hoofd mooie ideeën rijpen.

STIER

Zet uw fantasie aan het werk maar maak van obstakels geen wolkenkrabbers. Een gunstige dag voor zaken van juridische aard; voorkom dat schaamte of trots de zaken averechts beïnvloedt. Zet de hakken in het zand.

TWEELINGEN

Problemen met een naaste moeten snel geregeld worden; geef de ander de kans te zeggen wat er aan schort. U zult misschien weinig tijd voor uzelf hebben doordat er te veel een beroep op u wordt gedaan. Eet geen junkfood.

KREEFT

: Door de invloed van de maan kunt u zich vandaag goed op papier uitdrukken en voorvallen in het verleden met de juiste woorden samenvatten. Zeg wat u weet en deel dat met anderen. U kunt voor iets bijzonders worden uitgenodigd.

LEEUW

Leg niet naast u neer wat uw partner belangrijk vindt; om een goede relatie in stand te houden is flexibiliteit en inzicht nodig. U kunt veel tijd besparen als u vandaag zaken met plezier combineert en u zult dat ook nog leuk vinden.

MAAGD

De stand van de maan kan u parten spelen en het zal tijd kosten om bepaalde mensen tot bedaren te brengen. Neem uw gezin mee uit eten of iets anders leuks als u ze de laatste tijd hebt verwaarloosd. Vraag hulp als dat nodig is.

WEEGSCHAAL

Op elke vorm van communicatie rust zegen. Een langdurige ruzie wordt nooit bijgelegd als u zich niet bereid toont te willen vergeven en te vergeten. Analyseer wat u echt voelt. Laat u niet intimideren door sterker ego’s.

SCHORPIOEN

Onder de huidige stand van de maan zult u goed kunnen opschieten met vrienden en de leden van een gezelschap. Let ook op uw eigen welzijn als u zich inspant voor een goede zaak. Vertrek op tijd als u een afspraak hebt.

BOOGSCHUTTER

U kunt minder energiek zijn dan anders. Het zal u het beste bevallen als u langer thuis kunt blijven. Mijd fysieke inspanning en zet uw geest aan het werk. U bent verbaal goed in vorm en wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

STEENBOK

De gezondheidsproblemen van een ander kunnen u ertoe brengen uw bloeddruk of cholesterol te laten checken. Misschien moet u aan de rem trekken waar het uw eetgewoontes betreft of uw drukke werk en sociale leven.

WATERMAN

Uw energie kan te wensen overlaten en uw gevoel voor humor kan u in de steek laten. Wees u bewust van de onbetrouwbaarheid van veel mensen. Medewerkers kunnen u bedriegen of veel geld kosten door hun zorgeloosheid.

VISSEN

Een prima dag voor uw carrière; u zult vooral hoog scoren als u alleen werkt. Anderzijds zal de bewondering van collega’s u enthousiasmeren. Doordat u hoge eisen aan uzelf stelt mag u ook het uiterste van anderen vragen.