’Even was ik weer dat 14-jarige kneusje in dat gymzaaltje’

Stats: nog 40 weken tot V-day, apenkooien in een oud gymzaaltje, een woeste versie van mezelf en… een sportieve uitdaging.

Je bent zo jong als je je voelt. En op dit moment, al apenkooiend met mijn (ex)collega’s, voel ik me hooguit veertien. Het is dat mijn bekkenbodemspieren zich af en toe melden (‘hallo, om ongelukjes te voorkomen, span ons eens aan!’) anders was ik na afloop zó naar mijn ouderlijk huis gefietst om daar huiswerk te gaan maken.

’Doe dan Esther maar’

Maar de herinneringen die het gehuurde gymzaaltje oproept, zijn niet alleen maar leuk. Want ‘veertien jaar’ betekende niet alleen apenkooien maar ook: eindeloos wachten om gekozen te worden. ‘Doe dan Esther maar’, was meestal het teken dat de sportieve kinderen ‘op’ waren en ik kon aansluiten. Ik nam het ze niet kwalijk. Op sportief gebied had je niet zoveel aan mij. Ik was onhandig, langzaam en sloeg altijd mis. Zelfs als ik ruzie had.

Hoelahoepen door het leven

Hoe grappig dat ik vijfendertig jaar later, sportiever ben dan ooit. Ik wandel gerust dertig kilometer, met apenkooien doe ik niet onder voor jongere collega’s en bij mijn laatste tien kilomter-run behoorde ik tot de nette middenmoot. Niets achteraan bungelen, zuchten en steunen, nee, gewoon dikke prima. Waar de sportieve klasgenoten van toen, nu met bierbuikjes op de bank zitten, hoelahoep ik door het leven.

Het concept ‘bewegen’

De sportschool heb ik al lang geleden opgezegd. Die disclaimer heb ik niet meer nodig. Ik had toch al nooit een idee wat ik daar deed. Dieptepunt was dat de keer dat verkeerdom op een apparaat zat en een medesporter mij daar fijntjes op wees. Aju. Ik train gewoon in de tuin. En in het bos, want mijn nieuwste challenge wordt… een halve marathon!

Kneusje

Gisteren ging ik voor het eerst weer langer dan vijf kilometer ‘duurlopen’. Na zes-en-een halve kilometer kwam ik compleet uitgeput thuis. Zo, daar zat nog wel wat werk in. De spiegel in de gang toonde een soort woeste versie van mezelf (met rood hoofd) en teleurgestelde blik. Even was ik weer dat veertienjarige kneusje in dat gymzaaltje, dat maar niet gekozen werd. Maar hé, ik was niet langer veertien. Ik had geleerd (voor) mezelf te kiezen. Halve marathon, here I come.

