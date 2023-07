Douwe zat in de ict en is nu wijnboer in Amstelveen: ’Vrienden stonden te kijken’

Wie op zoek is naar Nederlandse wijn, komt deze in de schappen van de supermarkt of slijterij niet of nauwelijks tegen. Toch zijn er volgens de vereniging van Nederlandse wijnproducenten (VNWP) al zo’n 165 commerciële wijngaarden in Nederland die bij elkaar zo’n 275 hectare wijnstokken hebben aangeplant. Chef VROUW Marieke ’t Hart nam een kijkje bij Wijngaard de Amsteltuin aan de rand van Amstelveen.

Douwe met Marieke ’t Hart op in de wijngaard. Ⓒ Sasha Lammers