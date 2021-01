Daghoroscoop 12 januari

VANDAAG JARIG

Financieel moet het je redelijk goed zijn gegaan en dit jaar wordt het stellig nog beter. Er wacht je voorspoed. Een ouder kan een mooie baan worden aangeboden en zou het met goed financieel beheer voor de wind kunnen gaan. Kinderen kunnen echter onrustig zijn en naar vrijheid verlangen.

RAM

Nieuwsgierigheid zal je opbreken, dus beheers je als je de neiging hebt om jouw neus in andermans zaken te steken. Probeer het te negeren als iemand in jouw omgeving zich vreemd gedraagt. Geniet van het goede contact met een jongere.

STIER

Door op jouw intuïtie te vertrouwen, krijg je de antwoorden die jij nodig hebt. Probeer je in de positie te verplaatsen van degenen over wie je een oordeel moet vormen. Toon begrip voor andermans problemen. Wees flexibel en wacht af.

TWEELINGEN

Net als je denkt dat je alles voor elkaar hebt, kan er iets in duigen vallen. Leg je erbij neer dat plannen kunnen veranderen en zeur niet over ’wat had kunnen zijn’. Uit een chaotische periode kan iets heel bijzonders voortvloeien.

KREEFT

Jouw plannen kunnen lijnrecht tegenover die van een naaste staan. Het is geen geschikt moment voor een gewaagd voorstel, mocht je dat overwegen. Je hebt meer kans een droom te realiseren als je het onverwachte aanvaardt. Houd afstand.

LEEUW

Sta voor anderen open, dan zullen zij zich graag tot je wenden. Dat brengt wel het risico met zich mee dat je zózeer in beslag wordt genomen, dat je niet meer aan jezelf toekomt. Ga er niet van uit dat zwijgzame mensen iets verbergen.

MAAGD

Je trekt dikwijls de aandacht en jouw charme is onmiskenbaar, maar vandaag kun je beter afstand bewaren en op je werk focussen. Artistiek kun je scoren. Reken niet op applaus en wees geen egotripper. Iets kan een spannende wending nemen.

WEEGSCHAAL

Er kan spanning ontstaan; door een onvermijdelijk besluit uit te stellen, zal deze alleen maar toenemen. Geef speciale aandacht aan jouw administratie. Vertrouw op je intuïtie om het juiste te doen. Iemand kan je werk evalueren.

SCHORPIOEN

Door jouw levendige fantasie zie je meer dan menig ander; het onbekende trekt. Luister niet naar roddelverhalen en vertel ze zeker niet verder. Via familie valt winst te boeken. Onderweg kun je iets leuks of geks meemaken.

BOOGSCHUTTER

Als er een groot verschil is tussen degene die je bent en degene die je wilt zijn, moet je iets doen om die kloof te verkleinen. Misschien stop je te veel energie in jouw carrière en te weinig in je liefdeleven.

STEENBOK

Wees selectief in de keuze van je vrienden en ga niet alleen af op uiterlijkheden, want dan word je teleurgesteld. Je kunt vandaag een blunder begaan, maar die ook weer ongedaan maken door je op originele wijze te verontschuldigen.

WATERMAN

Je weet waar financiële winst te halen is; jouw ingevingen zijn vandaag to the point. Beslissingen zullen lonend zijn, vooral als ze ten faveure zijn van mensen die in nood verkeren. Verwaarloos je gezondheid niet.

VISSEN

Tijd doorgebracht met vrienden kan de relatie met je partner schaden. Streef naar harmonie in al je relaties. Je financiële toekomst lijkt zeker, zowel op korte als langere termijn, maar als je nu te veel geld uitgeeft, saboteer je de situatie.

