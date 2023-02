Daghoroscoop 11 februari - Sterrenbeeld Schorpioen: Leg de lat hoog!

VANDAAG JARIG

Op liefdesgebied lijkt er sprake van een paar korte romances als je nog alleen bent. Vriendschappen zullen warm en liefdevol zijn en dat zal zich volgend jaar voortzetten. Dat voel je nu al en dat zal je helpen om teleurstellingen te verwerken. Als je het goed hebt, moet je daar van genieten.

ZONDAG JARIG

Jouw geldplaneet, die in je horoscoop blijft tot 8 maart, heeft ervoor gezorgd dat je welvarend kunt leven en dat is je aan te zien. Komend jaar zul je echter kiezen voor een ander imago. Liever dan ’rijk’ zul je gezien willen worden als een intellectueel. ’Slim’ wordt belangrijker dan mooie kleren.

STERRENBEELD RAM

Hoewel de kosmos tegenstrijdige signalen geeft, krijgen de meeste Rammen niet te maken met precaire of ingewikkelde situaties. Jouw creativiteit kan een belangrijke rol gaan spelen en kan zelfs tot (tijdelijke) roem leiden.

STERRENBEELD STIER

Gehuwden zullen bereid moeten zijn zich voor hun partner op te offeren. De ander is misschien niet 100% en kan humeurig zijn. Dat verandert als je je bezorgd toont. Een sociaal of sportief evenement kan dit weekend opfleuren.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Je hebt heel wat op je bordje waar het verantwoordelijkheden betreft. Het plannen en voorbereiden van taken of opdrachten zal dit weekend dan ook veel van je vrije tijd opeisen. Maak echter ook tijd vrij voor mensen die je liefhebt.

STERRENBEELD KREEFT

Het liefst zul jij plezier maken, maar waarschijnlijk moet je rekening houden met allerlei taken en verplichtingen. Als je verstandig bent begin je zo vroeg mogelijk, zodat je ruimschoots de tijd hebt. Geniet van het weekend en wees dankbaar.

STERRENBEELD LEEUW

Een nieuwe romance behoort tot de mogelijkheden. Het comfortabeler maken van je huis kan dit weekend een belangrijke rol spelen en jouw dagindeling bepalen. Besteed vooraf vooral aandacht aan kleuren en design.

STERRENBEELD MAAGD

Doe eens een paar dagen lekker niets. Via buren en familie blijf je wel op de hoogte van hetgeen zich in de wereld afspeelt. Heb je geluk, dan zorgen zij ook voor een mooie maaltijd en de afwas. Ga in op invitaties.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Kom meteen in actie als je een financieel probleem onder ogen moet zien dat serieus kan worden. Naarmate je wacht kan het moeilijker zijn een bevredigende oplossing te vinden. Het goede nieuws is dat het geluk je toelacht.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Je bent energiek en beschikt over een ruime mate van charisma. Laat je door niets weerhouden om de lat hoog te leggen. Combineer oprechte vriendelijkheid met vastberadenheid om je doelstellingen te bereiken.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je zult naar rust verlangen. Werk in je eentje en doe nader onderzoek naar situaties die onduidelijk zijn. Verder graven dan de oppervlakte is een kolfje naar jouw hand. Laat het je niet frustreren als mensen slecht luisteren.

STERRENBEELD STEENBOK

Met je carrière kan het wat langzamer gaan en dat kan tot frustratie leiden. Schaad je reputatie niet door je in te laten met een louche organisatie. Sluit je aan bij mensen die een bepaalde passie met je delen.

STERRENBEELD WATERMAN

Houd rekening met moeilijke vragen of situaties als je op zoek bent naar een baan of een sollicitatiegesprek moet voeren. Een bijzondere prestatie of gelukkige inval kan je daarbij een handje helpen.

STERRENBEELD VISSEN

Leg de lat hoog als je het plan hebt een volgende stap in je leven te zetten. Schrijf je in voor een cursus of workshop. Verwachtingen omtrent een vriendschap kunnen onrealistisch zijn, maar houd voorlopig een slag om de arm.

