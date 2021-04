Hier ben je nu echt aan toe: alleen maar goed nieuws!

Goed nieuws voor de Nederlandse Debby in Engeland

Positief coronanieuws! In Engeland zijn de coronamaatregelen versoepeld. De Britten mogen weer naar de pub op het terras, naar kapsalons en winkels. Debby, een Nederlandse die woont in Essex, vertelt ons erover in dit artikel.

Vier je borsten!

Vier het leven, je lichaam en vooral je borsten! Dat is waar Stella Bergsma voor staat. Met haar lezerscolumn pleit ze ervoor dat vrouwen lief voor zichzelf én voor elkaar zijn. Hoewel de foto’s van haar borsten ook op vervelende reacties kunnen rekenen, laat ze die oordelen links liggen.

Van showbizz naar onbekendheid, heerlijk!

In een reportage uit het nieuwste VROUW magazine spraken we drie vrouwen die voorheen niet van de televisie af waren te sláán. Nu worden ze af en toe nog wel herkend, maar hebben ze de schijnwerpers ver achter zich gelaten. Een van die vrouwen is Dominique van Vliet, die vertelt dat ze de showbizz totaal niet mist. De andere vrouwen die we spraken zijn Bouchra Tjon Pon Fong en Isabelle Brinkman.

‘First Dates’-koppels vonden het liefdesgeluk

Het populaire datingprogramma First Dates zorgt niet alleen voor veel vermaak op televisie, de koppels vinden zo nu en dan ook daadwerkelijk het liefdesgeluk. Dat geldt voor Zowy & Elroy en Lenie & Bertus, met wie VROUW sprak over hoe het nu met hun relatie gaat.

Dyanne Beekman terug op tv met stylingadvies

Goed nieuws voor vrouwen die dolgraag van stylingadvies worden voorzien of gewoon gek zijn op metamorfoses. Sinds afgelopen woensdag verzorgt styliste Dyanne Beekman (48) een wekelijkse metamorfose miniserie bij het programma Koffietijd, vertelde ze afgelopen week in de krant.

Nationale museumweek

Het is deze week nationale museumweek en het leuke nieuws: veel musea openen digitaal hun deuren. Er zijn ontzettend veel leerzame en creatieve activiteiten te vinden, VROUW zette ze voor je op een rij. Welk (digitaal) museum bezoek jij dit weekend nog?

Mooi op elke leeftijd: Caroline brak door als model op 40-jarige leeftijd!

Voor onze populaire rubriek Mooi op elke leeftijd zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Deze week Caroline Duindam (51), ze brak op haar 40ste door als model en begon bij… VROUW!