’Ik wil liever niet dat andere kinderen bij ons spelen’

Mijn dochter is een sociaal diertje. Dat heeft ze van haar vader. Ze kan werkelijk geen genoeg krijgen van haar vriendinnetjes. Zelf ’s avonds in bed zit ze nog met ze op de Facetime.

Het liefst speelt ze elke dag met ze. Op school, na school. Om half 3 heeft ze het er maar druk mee op het schoolplein. Speelt ze met vriendinnetje A, vriendinnetje B of vriendinnetje C? Er is altijd wel een onderhandeling gaande. Nu moet ik zeggen dat ik vriendinnetjes B en C niet zo vind.

Op een brutale toon

Meisje A is nog wel netjes en welopgevoed, maar meisjes B en C vind ik verwend. Ze vragen altijd op een brutale toon om snoep en drinken. Met hen in huis loop ik de hele middag af en aan, dan lijk ik wel een dienstbode. Terwijl als A er is zijn ze gewoon rustig aan het spelen en pakken ze zelf drinken. Ik weet niet, ik heb met sommige meisjes gewoon niet zo’n klik. Vaak bedanken ze niet eens voor het spelen, maar lopen ze zo de deur uit.

Gelukkig weet ik het steeds vaker zo te sturen dat mijn dochter bij haar vriendinnen speelt. Dan loopt ze mee na school en komt ze pas tegen zes uur terug. Niet zelden eet ze mee. Ik vind het eigenlijk wel makkelijk. Ze lust heel veel niet en ik merk dat we dan lekker weer een keer zuurkool, boerenkool of hutspot kunnen eten. Als ze dan om 8 uur thuis komt, kan ze hup zo haar bedje in.

Ik krijg er hoofdpijn van

Nu heb ik een nieuwe stelregel bedacht; alleen op vrijdag mag ze een vriendin meenemen. Ik heb gezegd dat het te druk voor me is door de week, dat ik er hoofdpijn van krijg. En ik weet, op vrijdag kan alleen vriendin A. Die andere meisjes hebben dan turnen. Dat ze de rest van de week ook wil spelen met B en C, prima. Maar niet hier. Ik heb geen zin in elke keer die ergernis en rommel. Sta ik weer tosti’s te maken voor zo’n verwend kind. Ik vind het wel lekker rustig zo. Het is win, win.

Toen de moeder van B laatst vroeg waarom haar dochter nooit meer bij ons speelt, maar mijn dochter wel altijd bij haar, kon ik nog wegkomen met het mompelen van ’druk’ en ’werk’. Al vraag ik me af hoe lang ze daar nog genoegen mee neemt.

