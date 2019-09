Daghoroscoop 14 september

Vandaag jarig

Of u een relatie hebt of niet – u zult geen gebrek aan liefde hebben in uw leven. Op geestelijk gebied kan er komend jaar van alles gebeuren en dat kan resulteren in een nieuwe richting of benadering van uw denken. Bij deze wezenlijke omslag kan bijgeloof een (te) grote rol gaan spelen.

Zondag jarig

Binnen een relatie staan u aangename pleziertjes te wachten, daarbuiten zullen er andere aangename ervaringen zijn. Eigenlijk doet het er niet zoveel toe; u zult zich nooit alleen voelen, want liefde zal niet ver weg zijn. Voor u echter geen spontane romances; liefde moet groeien.

Ram

Aandacht voor details zal u aanzienlijk verder brengen dan u denkt. Een kleinigheid kan de weg vrijmaken naar de top. Zorg dat u er piekfijn uitziet en onderscheidt u van de massa. Ga bij voorkeur om met mensen die u inspireren.

Stier

Drijf mee op een rustige golfslag; u kunt zowel in de liefde als in het spel geluk hebben. Een liefdevolle bekentenis zal de band met uw partner verder versterken. U kunt dit weekend een bewonderingswaardige prestatie leveren.

Tweelingen

U kunt hunkeren naar meer onafhankelijkheid. Bedenk een compromis. Een zakelijk partnerschap dat aantrekkelijk lijkt kan beminden minder charmeren. Probeer ook zwakke punten te zien en bedenk aanpassingen.

Kreeft

Onderhandelingen kunnen ontsporen doordat iemand op het verkeerde been wordt gezet. Let goed op alles wat u zegt en doet; Uw reputatie kan op het spel staan. Breng de situatie weer in het gareel.

Leeuw

Doe geen verstrekkende beloften; zelfs als u van plan bent deze na te komen kunnen omstandigheden dat beletten. Houd uw uitgaven in de gaten. Zoek geen ruzie als u een relatie in stand wilt houden.

Maagd

Geef ontspanning en plezier de ruimte en maak u niet te veel zorgen over geld. Ga er echter ook niet te nonchalant mee om. Vraag u eens af wat u tot nu toe hebt bereikt. Door successen en mislukkingen te analyseren weet u wat u kunt verbeteren.

Weegschaal

Breng het weekend door in prettig gezelschap. Leen geen geld uit en sta voor niemand garant. Door goed te luisteren kunt u heel wat informatie oppikken die nog van pas zal komen. Humor kan een scherpe ondertoon hebben.

Schorpioen

Een andere baan kan nodig maken dat u verhuist. Gebruik deze kans om iets te vinden wat werkelijk aan uw verlangens voldoet. Maak geen haast met een eerste aanbod dat u wel iets lijkt. Liefde kan groeien en bloeien.

Boogschutter

Het verlangen eens iets anders te doen neemt toe. Een ongewoon romantisch incident zal verbazing wekken en misschien onzekerheid hoe nu verder te gaan. Vraag uitstel of assistentie als u tegen een deadline aanhikt.

Steenbok

Afhankelijk van de weg die u volgt kunnen de vruchten van een lange reis nu worden geplukt. Academici kunnen op steun rekenen voor onderzoek. Erkenning van een prestatie zal bijdragen aan uw zelfvertrouwen.

Waterman

Binnen een relatie kunt u irrationeel reageren. Doorbreek de negatieve invloed van de kosmos door deel te nemen aan iets wat u niet eerder hebt gedaan. Snijd in gezelschap geen controversiële onderwerpen aan.

Vissen

Een bijeenkomst die u aan vroeger herinnert kan voor een hartverwarmend moment zorgen. Wees bereid te helpen als een partner met een probleem tobt. Een politieke bijeenkomst kan uw denkwijze veranderen.

