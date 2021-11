Is het verstandig om de intocht van Sinterklaas door te laten gaan?

Volgens de NOS hangt de invulling van de intocht van Sinterklaas ervan af of het gezien wordt door de gemeente als ’doorstroomlocatie’ of als ’evenement’. Voor de eerste optie zijn namelijk geen QR-codes of tickets nodig. Voor het tweede optie wel. Dit komt doordat de kans op besmettingen kleiner is bij een doorstroomevenement: iedereen blijft zich verplaatsen in de buitenlucht.

Intocht Amsterdam

Door de oplopende coronacijfers leek het even alsof de intocht niet door zou kunnen gaan, maar met doorstroomevenementen is het toch mogelijk. In Amsterdam vaart Sinterklaas dit jaar door de grachten naar het Scheepvaartmuseum, is te lezen in De Telegraaf. „De klassieke intocht te paard kan niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Daarom vaart de stoomboot nu over de grachten. Zo kunnen we Sinterklaas toch feestelijk en waardig ontvangen in de hoofdstad.”

Toeschouwers kunnen Sinterklaas verwelkomen op zijn route en hebben geen toegangsbewijs nodig. Wel wordt op de website van de gemeente van Amsterdam geadviseerd een weloverwogen keuze te maken als je niet gevaccineerd bent: er is nog steeds besmettingsgevaar, ook in de buitenlucht.

Mogelijke gevolgen

Zelfs als Sinterklaas door de grachten vaart, is er een besmettingskans. Mensen staan massaal dicht bij elkaar, zonder dat ze getest of gevaccineerd hoeven te zijn. Dit zou alsnog kunnen resulteren in besmettingen, ook onder kinderen.

Als hierdoor de maatregelen weer aangescherpt moeten worden, kunnen we misschien pakjesavond niet meer vieren met de hele familie. Daarom rijst de vraag: is de intocht veilig genoeg?

Reacties

Op Twitter leeft het onderwerp. Ingrid wil graag weer een gewoon sinterklaasfeest vieren, voordat de kinderen niet meer geloven in Sinterklaas.

Chantal is verontwaardigd dat de intocht door mag gaan, terwijl de coronacijfers oplopen.

Dini is vooral blij dat de intocht in Almelo toch door kan gaan zonder QR-codes.

Praat mee

Doorstroomlocaties of QR-codes: feit blijft dat de intocht waarschijnlijk druk gaat zijn. Is het verstandig om de intocht van Sinterklaas door te laten gaan dit jaar? Praat mee via onze Facebookpagina!