’Ik had seks met mijn skileraar en wist niet wat me overkwam’

„Ik kan mij Antoine nog precies voor de geest halen. Een woest aantrekkelijke man met prachtige donkere ogen en een uiterst charmant Frans accent. Het was iemand waar ik het zelfs bij -10 nog warm van kreeg. Antoine was mijn skileraar, vijf dagen lang.

Mama op de ski’s

Mijn man en ik waren net gescheiden toen ik - na een aantal gezinsvakanties in de sneeuw - besloot dat ik ook best alleen met de kinderen zou kunnen gaan skiën. Zo gezegd, zo gedaan. Samen met mijn twee zoons schreef ik me in voor een alleenstaande ouderreis naar de Franse Alpen. Nog geen week later stonden we samen op de ski’s.

Mijn kinderen verdwenen dolenthousiast in een skiklas en ik bleef achter bij Antoine en een aantal andere onervaren wintersporters. Al vanaf het eerste moment dat ik mijn Franse leraar in de ogen keek voelde ik een enorme aantrekkingskracht. Zijn zwoele manier van uitleggen deed de sneeuw onder mijn voeten verdwijnen. Wat was díe man knap!

Aantrekkingskracht

Al vrij snel had ik door dat deze aantrekkingskracht wederzijds was. Antoine wierp mij tijdens de les vaak een glimlach toe, raakte mij nét even iets langer aan tijdens de uitleg en kwam meteen op mij afgesneld toen ik onderuit ging - omdat ik zijn verschijning nét iets te grondig aan het bestuderen was terwijl ik de berg afging.

Toen Antoine, na afloop van de les, naast mij op een kruk plofte kreeg ik het Spaans benauwd. Nooit geweten dat je het zelfs tijdens een wintersportvakantie zo heet kunt krijgen. We kletsten wat, hij complimenteerde mij met mijn skiprogressie en we vierden onze ontmoeting met een aantal schnapps.

Seks met de skileraar

Wat er daarna gebeurde kan ik nog steeds niet bevatten. Hij stond op, wenkte dat ik hem achterna moest lopen en drukte mij vervolgens zo de wc in. Hij zoende mij. Opwindend. Trok, of beter gezegd ritste, de kleren van mijn lichaam en voordat ik het wist had ik seks... terwijl mijn kinderen op de piste stonden.

Ik wist niet wat mij overkwam. Dit was niets voor mij! Ik was tien jaar keurig getrouwd geweest. Nog nóóit was ik met een andere man, laat staan eentje die ik net een paar uur daarvoor had ontmoet, de wc ingedoken. Tóch heb ik er geen seconde spijt van gehad. Sterker nog: de seks met Antoine is de beste seks die ik ooit heb gehad.

Romantisch toiletbezoekje

De dagen daarna heb ik nog veel genoten van Antoine’s aandacht. Elke keer als zijn blik de mijne kruiste, zijn handen mijn lichaam raakten, ging ik terug naar het moment, beleefde ik onze ’toiletbezoekje’ opnieuw.

Desondanks is het bij die ene keer gebleven. Waarom? Geen idee eigenlijk. Ik denk dat ons beider verlangen zo groot was, dat we hét gewoon moesten doen. Maar dat we allebei wisten dat, als we het nog een keer zouden doen, het nooit meer zo fijn zou worden. Nu blijft het een sensuele herinnering waaraan ik nog regelmatig met veel plezier terugdenk.”