Kimmylien: ’Ik begin de dag met een hele rijsttafel vol vlees, rijst en groente’

Wat is jouw leefstijl?

„Ik leef vrij gezond. Ik train drie keer per week met een personal trainer die bij mij aan huis komt. Daarnaast vind ik gezonde voeding belangrijk. Ik houd in een app bij wat ik eet op een dag. Dat doe ik niet om af te vallen, maar zodat ik weet wat ik allemaal binnen krijg. Ook houd ik in de gaten op welke tijd ik eet en zorg ik dat ik voldoende water drink. Ik ben Vietnamees en vind het ontzettend belangrijk om goed te ontbijten. De dag begin ik dan ook met bijna een hele rijsttafel, vol vlees, rijst en groente. Tijdens de lunch eet ik een warm gerecht, bijvoorbeeld een Vietnamees broodje of een bamisoep. Het avondeten skip ik regelmatig, vaak heb ik dan niet zoveel honger meer.

Ben je blij met je gewicht?

„Op mijn gewicht let ik niet zo zeer, maar meer op hoe ik eruitzie. Ik werk in de beautyindustrie en vind het belangrijk om goed voor de dag te komen. Wanneer ik er goed uitzie voel ik me ook goed, dan kan ik de wereld aan. Ik hoef niet heel dun te zijn, maar wil er wel gezond uit zien.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Eigenlijk mag ik geen vlees eten, ik ben namelijk boeddhist. Toch eet ik wel vijf dagen in de week vlees. Ik wil wel gaan minderen. Mijn dochter van 9 jaar is er al heel bewust mee bezig. Zij heeft ook de vegan woensdag in ons gezin geïntroduceerd. De mannen in huis zijn daar wat minder blij mee, haha.”

Hoe voed je je kinderen op?

„In huis ben ik echt de organisator. ’s Ochtends kleed ik de kinderen aan, maak ik eten voor ze en breng ik ze naar school. De kinderen zijn 14, 10, 9, 7 en 3 jaar oud. Twee kinderen zijn van mij uit een eerder huwelijk, twee kinderen zijn van mijn man uit een eerder huwelijk en samen hebben wij onze jongste dochter. De oudsten kunnen zelf hun kleding wel uitzoeken, maar ik controleer wel altijd nog even wat ze aan hebben. Ik vind het belangrijk dat ze goed gekleed de deur uit gaan. Ze eten niet hetzelfde als ik. Als ontbijt en lunch eten ze vaak gewoon een broodje. Ik probeer vaak gezond te koken, maar ik kook ook wat ze lekker vinden. Ik ben niet zo’n moeder die ze alleen maar broccoli en kip geeft.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Dat vind ik heerlijk, roken en alcohol. Weinig mensen weten dat ik rook, dat doe ik eigenlijk ook nooit overdag. Ik weet dat roken en alcohol niet gezond zijn, dus ik doe het met mate. Ik drink bijvoorbeeld niet meer elke dag een wijntje.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik slik multivitamine en neem vitaminegummies voor gezond haar. Verder probeer ik elke dag een smoothie te maken vol met groente en fruit.”

Wat is jouw gouden tip?

„Leg jezelf vooral niet te veel op. Het is belangrijk dat je je hoofd rust geeft en je niet steeds bezig bent met alle dingen die moeten. Voor mij is het belangrijk dat ik let op wat ik eet. Maar ik wil niet steeds denken: ik mag geen alcohol drinken en ik moet iedere dag supplementen nemen. Ik doe alles met mate.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ja ik krijg dat vaak te horen, maar wordt daar altijd een beetje verlegen van. Ik heb heel veel doorzettingsvermogen. Ik sprak toen ik zes jaar oud was nog geen woord Nederlands en heb nooit een school afgemaakt. Ik heb alles in de praktijk geleerd. Als ik iets wil, werk ik daar net zo lang voor tot het gelukt is. Twintig jaar geleden opende ik de eerste vestiging van Universal Nails, intussen zijn daar zes vestigingen bijgekomen. Daarnaast ben ik tijdens de eerste lockdown op het idee van Miss Hot Pot gekomen, een hot pot bezorgservice. Daar is Miss Bubbly weer uit voortgekomen, een plek waar je bubble tea kunt krijgen. Het werk houdt nooit op, maar ik doe het met veel plezier en leer steeds weer nieuwe dingen.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Ik wil heel graag beter slapen. Ik heb mijn hele leven al slaapproblemen gehad en slaap ongeveer vijf uur per nacht. Mijn hoofd zit ’s avonds nog te vol met alle dingen die zijn gebeurd op een dag. Ik ben jaloers op de mensen die gaan liggen en gelijk weg zijn, zoals mijn man. Mediteren zou een oplossing kunnen zijn, maar ik word daar heel onrustig van. Ik bedenk me dan juist allerlei dingen die ik nog moet doen.”

