Daghoroscoop 29 april - Wees voorzichtig in de liefde, Waterman

VANDAAG JARIG

In financieel opzicht kan het een jaar worden van hollen of stilstaan. Dat is te wijten aan de grilligheid van je financiële planeet Mercurius. Je zult er flexibel op moeten reageren, zodat je kunt profiteren van korte oplevingen en op tijd dimt als het even tegenzit. Goed blijven opletten dus.

RAM

Familierelaties zouden harmonieus moeten zijn, maar onder vrienden kan sprake zijn van spanning. Elkaar geld lenen kan relaties onder druk zetten. Nieuws met betrekking tot een reis zal van invloed zijn op gemaakte plannen.

STIER

Houd je geld in de gaten anders kan het verdwijnen als sneeuw voor de zon. Bewaar van elke aankoop de bon of het transactiebewijs. Verzeker je ervan dat je steeds krijgt waarvoor je betaalt. Geld lenen, aan wie dan ook, is niet verstandig.

TWEELINGEN

Een meningsverschil met een partner kan door tussenkomst van een derde worden opgelost. Bemiddeling, met een dosis humor, van iemand die je beiden kent, is de beste remedie. Ook professioneel advies kan de impasse doorbreken.

KREEFT

Jaag jezelf niet te veel op, nu je uithoudingsvermogen niet optimaal kan zijn. Maak je dagen stressvrij door je werk goed onder de knie te hebben. Bedenk een effectieve manier om taken met minder inspanning te volbrengen.

LEEUW

Stort je zonder aarzeling in datgene wat aan de gang is en je zult plezier hebben. Profiteer van plotselinge kansen die zich voordoen. Zoek het juiste evenwicht tussen voorzichtigheid en het nemen van risico. Verken vreemde situaties.

MAAGD

Elk probleem van dit moment is oplosbaar. Je vermogen tot rechtlijnig denken en brainstormen zorgt voor opties die gekoppeld kunnen worden aan suggesties om zaken te regelen. Heb de moed om een doorbraak te forceren.

WEEGSCHAAL

Dankzij de hulp van een slimme, gladde prater kunnen moeilijkheden worden weggewerkt. Het is verbazingwekkend hoeveel verschil een ter zake kundige derde kan maken bij het regelen van een ruzie. Handel snel.

SCHORPIOEN

Straal opgewektheid uit, dan vrolijk je ieders werkdag op. Maak mensen aan het lachen, doe een beetje gek en de sfeer is meteen plezierig. Besteed tijd aan je administratie. Ga niet in op een voorstel je kredietlimiet te verhogen.

BOOGSCHUTTER

Informatie die onlangs via via in je bezit kwam, kan voor opwinding zorgen. Het kan een tip betreffen van een insider, waardoor je als winnaar van iets uit de bus kunt komen. Iemand kan je benaderen met een wild plan.

STEENBOK

Relaties kunnen complex zijn en dat zal verergeren als er ook financiële zorgen zijn. De kans bestaat dat je partner niet achter je doel staat, met toenemende spanning tot gevolg. Er gaat thuis, of op het werk, iets veranderen.

WATERMAN

Hoewel je enthousiasme voor sociale activiteiten onverminderd blijft, moet je wel op je hoede zijn. Anderen kunnen jaloers zijn op je succes en collega’s kunnen proberen je gezag te ondermijnen. Ook in de liefde moet je voorzichtig zijn.

VISSEN

Alles wat met je loopbaan en status te maken heeft, blijft belangrijk. Je kunt ervaren dat de achting die men voor je heeft nog is toegenomen. Verzeker je van professioneel advies voor je geld steekt in een speculatief project.

