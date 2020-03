’Al jaren drink ik twee wijntjes per dag en rook ik m’n sigaretje’

„Hé kerel, leef je nog!?” Ben (77) komt de gezellige woonkamer van de dagopvang binnen en begroet Guus met een vriendschappelijke duw tegen zijn schouder. „Ja zeg, wat denk je, ik ben met mijn 71 jaar een van de jongsten hier,” roept hij grappend.

Ben en Guus komen allebei drie dagen per week naar de dagopvang. „Alleen maar thuiszitten is ook zo eentonig,” lacht Ben. Guus beaamt dat. „En hier heb je van die lekkere dingen,” zegt hij terwijl hij een sprits van koekschaal pakt. Van Sjaan van der Laan, de oprichter van Dagcentrum Utrecht, krijg ik thee en ik mag ook een koekje van de schaal pakken. „Eéntje hoor, pas op!” waarschuwt Co (74). „Ze zijn hier heel streng,” knipoogt hij.

Drukke boel

Het is half tien ’s ochtends en de bezoekers druppelen langzaam binnen. Ik had gerekend op vijf, misschien zes mensen, maar er worden vijfendertig gasten verwacht die worden begeleid door tien medewerkers en stagiaires. De gang en de woonkamer verraden wat er op het menu staat: zuurkoolstamppot met spekjes en rookworst. Buiten is het druilerig, dus binnen is de openhaard aan. Op de achtergrond klinkt Kon ik maar even bij je zijn van Gordon.

Dat ik vandaag een dagje meeloop en daar verslag van doe, gaat als een lopend vuurtje door de zaal. „Wie had dat gedacht, word ik op de valreep toch nog beroemd!” lacht Riet (83) uitbundig naar Sjaan, die met een kladblok in haar hand naast me gaat zitten. Zodra er een bezoeker binnenkomt, vraagt ze wat diegene wil doen. Dat zijn vooral de dingen die ze in hun eigen dagelijkse leven ook deden. Dat kan een potje kaarten zijn, een stukje fietsen, met het busje mee naar een plek in de buurt, wandelen, breien, biljarten, of gewoon een krantje lezen. Alles is goed, als de bezoekers er maar blij van worden. Sjaan: „Het de bedoeling dat iedere bezoeker zich hier thuis voelt. Iedereen mag doen wat hij of zij die dag leuk vindt.”

Stoute schoenen

Jarenlang heeft Sjaan als leidinggevende in de zorg gewerkt. „Ik vond dat veel dingen anders konden worden aangepakt, maar daar was weinig ruimte voor. Samen met mijn collega Margaret van Straalen trok ik dertien jaar geleden de stoute schoenen aan en begonnen we een dagcentrum waar de behoeften van ouderen voorop zouden staan. Eerst met één bezoeker, inmiddels hebben we drie dagcentra op verschillende locaties in Utrecht en veertig medewerkers.”

„Elke locatie trekt zo’n vijfendertig bezoekers per dag. De mensen die bij ons komen, zijn licht dementerend en/of eenzaam en kunnen hier doen waar ze zin in hebben – ze zijn even niet alleen. Bij het dagcentrum bieden we ondersteuning bij dementie, waardoor een opname in een verpleeghuis zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Zo hoeft er bij ons niets en zijn er geen strenge regels. Humor, eten en gezelligheid staat voorop, net als respect en aandacht. Iedereen wordt hier gezien.”

Rondleiding

Als de thee op is, geeft Sjaan me een rondleiding door het centrum. De woonkamer bestaat uit twee delen: een huiskamer en een eetkamer. De lange tafels waar straks de zuurkool wordt geserveerd, zijn nu bezet door kaartgroepjes die verhit aan het klaverjassen zijn. Ans (73) en Guus leggen het af tegen Sjoerd (80) en begeleider Jur (62). Het is meteen duidelijk dat de enige dame van het gezelschap de broek aan heeft. Net als ik langsloop worden de punten geteld. Ans houdt nauwlettend in de gaten of er niet wordt gesjoemeld. „Hé, Ajacied, niet valsspelen,” zegt ze streng.

Een paar meter verderop klapt Ben de biljarttafel open. Hij ziet me aankomen en gaat meteen op zoek naar een keu. „Hier, deze is goed. Weet je hoe het spel gaat?” vraagt hij met een scheve lach. Ik heb in een ver verleden weleens een potje poulen gedaan, maar daarbij rolden de ballen overal heen behalve in de gaten. Ik besluit toch een poging te wagen om Ben tevreden te stellen. Hij is helder en direct: „Hier moet je staan, dan je keu op je hand laten leunen, richten, en dan geef je die witte bal een beuk zodat die de andere witte bal raakt. Niet te hard, niet te zacht.” Ik doe precies wat hij me opdraagt, maar raak geen enkele bal. Na drie verwoede pogingen geef ik de keu terug aan Ben.

Bijna dood

Sjaan staat te kletsen met kapper Paulien; zij komt twee dagen per week naar het dagcentrum om de dames te föhnen. In de geïmproviseerde kappersstoel zit Tiny. Met haar 91 jaar is ze de oudste. Ze komt al drie jaar drie dagen per week naar het dagcentrum en vindt het fantastisch. Vandaag wordt ook zij geföhnd. „Tiny vindt alles leuk, maar laat het allerliefst haar haren doen. Ze is een taaie; vorig jaar had ze last van darmbloedingen en was ze er zo slecht aan toe dat ze moest worden opgenomen in een hospice. Iedereen dacht dat ze zou doodgaan, totdat ze ineens weer helemaal opknapte en nu zelfs weer zelfstandig woont,” zegt Paulien.

„Ze dachten dat ze van me af waren, maar dat feest ging dus mooi niet door,” grapt Tiny. „Al jaren drink ik twee wijntjes per dag en rook ik mijn sigaretje. Hét recept om zo oud mogelijk te worden.” Bang voor de hemelpoort is ze niet. „Als de dag komt waarop ik heenga, is dat prima. Dan ben ik weer bij mijn man. Maar hij moet niet denken dat ik meteen gezellig doe, want ik heb nog wat appeltjes met hem te schillen!”

Tien jaar jonger

Als ik terug de huiskamer in loop, zitten Riet en Cor (81) klaar voor een schoonheidsbehandeling. Riet jubelt dat ze die avond uit eten gaat bij de Griek, dus dat ze er op en top moet uitzien. Ik mag meteen weer aan de slag en lak haar vingernagels rood. Als die drogen, smeer ik een verjongingsmaskertje op haar gezicht. Om te voorkomen dat het in haar haren komt, krijgt ze een badmuts op.

Riet heeft haar ogen al dicht als ik het grijsblauwe goedje over haar gezicht verdeel. „Dit is toch heerlijk!” zegt ze met een zucht. „Ik weet zeker dat ze me vanavond niet meer herkennen – zo tien jaar jonger!” Daarna leg ik nog wat komkommerschijfjes op hun ogen. „Niks meer aan doen,” giert Riet het uit.

Haperend brein

Als de maskers hun werk doen, loop ik een tafel verder, waar Astrid (60) zit te haken. Even denk ik dat ze een begeleider is, totdat ze me vertelt dat ze twee herseninfarcten heeft gehad en daar een haperend brein aan heeft overgehouden. „Ik kan niet alleen thuis zijn, omdat ik dingen vergeet. Mijn man werkt fulltime, dus ga ik drie dagen in de week naar het dagcentrum. Toen ik hier vier jaar geleden voor het eerst kwam, heb ik tranen met tuiten gehuild. Ik wilde helemaal niet aan mijn beperkingen toegeven.”

„Gelukkig werd ik heel fijn ontvangen en nu voel ik me echt thuis tussen alle lieve andere bezoekers en begeleiders. Inmiddels heb ik een vast groepje mensen met wie ik optrek en heel erg kan lachen. Iedereen is hier even lief. En het eten is voortreffelijk,” lacht ze. „Alles wordt zelf klaargemaakt door kok Richard. Die man kan zo in een sterrenrestaurant!”

De keuken

Omdat ik graag wil zien hoe één persoon het voor elkaar krijgt om voor 45 mensen te koken, neemt Sjaan me mee naar de keuken. Daar staat Richard al vanaf acht uur ’s ochtends in de pannen te roeren om stipt om één uur twee verschillende maaltijden op te dienen. „Zuurkool met spek, en kipfilet met worteltjes en gebakken aardappelen,” vertelt hij als ik de inhoud van zijn pannen inspecteer. „Ik maak zoveel mogelijk gerechten uit de Hollandse pot. Stamppotjes, worteltjes, kip met appelmoes, dat soort dingen. Ik heb nog nooit een klacht gehad. En zeker niet over mijn kipshoarma; die is favoriet. Toetjes maak ik ook graag zelf. Vandaag heb ik yoghurt met slagroom en kersen gemaakt,” zegt hij terwijl hij de kipfilets omdraait.

Langzaam loopt de keuken vol en wordt er gevraagd wie kan helpen met de tafels dekken. Ik bied me aan en loop met twee stagiaires weer terug naar de huiskamer. Daar maken we de tafels gezellig met een kleed, servetten, borden en bestek. Net op het moment dat we klaar zijn, komt kok Richard binnen met het eten.

Mannentafel

Alsof ze het ruiken, druppelen de bewoners binnen en nemen hun vaste plekken aan tafel in. Ik mag aan de ‘mannentafel’. Een bijzondere aangelegenheid, want ik word meermaals gecomplimenteerd met mijn plek in de zaal. „Zo, mag jij tussen de heren?” vraagt Ans. „Pas maar op,” grapt ze. Ben zit rechts van me en Theo (81) op links. Joop zit tegenover me. „Ik ben hier om de heren een beetje te temperen, anders loopt het helemaal uit de hand,” lacht hij. Zodra de zuurkool op tafel komt, worden ze rustiger.

We praten over FC Utrecht en biljarten, maar maken vooral veel grapjes. Het valt me op dat waar ik ook kijk, ik alleen maar blije gezichten zie. De begeleiders voeren hun werk met veel plezier uit en hebben écht aandacht voor de bezoekers. Er is geen administratie die gedaan moet worden, niemand zit continu met zijn telefoon in de hand en er wordt gelachen. Tevreden neem ik een hap van mijn zuurkool. Als ik zo oud mag worden als Tiny, is dit de plek waar ik mijn tijd zou willen slijten.

