Daghoroscoop 5 december

VANDAAG JARIG

Dit jaar werd uw financiële structuur min of meer bedreigd door het teken Steenbok, maar in 2021 neemt Waterman het over en dat betekent dat u uw geld gerichter kunt besteden aan communicatie, studie, tijdschriften en boeken. Misschien koopt u ook een nieuwe auto (als u dat niet al hebt gedaan).

ZONDAG JARIG

Van het geld dat u investeert in kennis en communicatie zult u veel profijt hebben. De vooruitzichten voor schrijvers, journalisten en leraren zijn uitstekend. Ook als u in de verkoop of marketing werkt gaat u en goed financieel jaar tegemoet. Geef uw enkels extra steun als u sport of wandelt.

RAM

Als u zich hebt onttrokken aan bepaalde verantwoordelijkheden zal dat aan uw geweten knagen. Treed wat moeilijk lijkt vastberaden tegemoet. Vraag iemand u te helpen als fysieke kracht gewenst is. Verras iemand die dat niet verwacht.

STIER

Een verbouwing kan kostbaarder uitvallen dan u had berekend en een herfinanciering van uw hypotheek kan de manier zijn om aan extra contanten te komen. Houd uzelf in de hand als emoties opwellen; schrijf een aardige brief of rijmelarij.

TWEELINGEN

Aan een contract kan de laatste hand worden gelegd. Uw schrandere inschatting van anderen en scherpe perceptie van veel situaties zullen goed van pas komen. Wees binnen een relatie niet wantrouwig maar juist liefdevol.

KREEFT

Relaties vragen aandacht. Iemand kan het op u voorzien hebben en gebruik maken van emotionele chantage of een machtsspelletje spelen. Ga er niet vandoor en blijf communiceren. Besteed wat extra tijd aan uw gezin en partner.

LEEUW

U kunt met een paar onverwachte klussen te maken krijgen; begin er zo snel mogelijk mee zodat u later dit weekend kunt ontspannen. Houd er rekening mee dat u lang in een rij moet staan; stel wat u doen wilt niet te lang uit.

MAAGD

Het lijkt een weekend te worden met partijtjes, een concert of andere feestelijkheden. Een roddel onder kennissen kan het gesprek van de dag zijn. Een verbouwing die niet op tijd af is kan een compromis aan beide kanten nodig maken.

WEEGSCHAAL

Kiezen voor de warmte en het comfort van het eigen huis is het beste wat u kunt doen. Binnenkort gaan de obligate bedrijfsborrels misschien weer van start. Laat u door vrienden niet verleiden tot iets waar u geen zin in hebt.

SCHORPIOEN

Er kan van alles gebeuren en u kunt op een plaats terecht komen waar u niet eerder bent geweest. Zolang dat niet in de zak van Piet is komt u het weekend prima door. Ga zondag gezellig met vrienden fietsen of wandelen.

BOOGSCHUTTER

Met vastberadenheid kunt u een eind maken aan een sfeer van lamlendigheid. Stroop de mouwen op en breng constructieve resultaten tot stand. Dat is vooral van belang als een bijeenkomst gebaat is bij discipline.

STEENBOK

Een kwaal die met stress te maken heeft kan met vitaminetekort te maken hebben; raadpleeg een arts als stress een dagelijks probleem is geworden. ‘s Nachts liggen piekeren berooft u van de nodige slaap waardoor u uitgeput raakt.

WATERMAN

Even niet deelnemen aan het sociale leven kan de juiste zet zijn voor dit weekend. Spaar uw krachten voor de uitnodigingen die de komende weken uw deel zullen zijn. Maak plannen voor de kerstdagen en besluit wie u uitnodigt.

VISSEN

Als de planning van feestelijkheden op uw schouders terechtgekomen is, moet u taken te delegeren zodat u niet het gevoel krijgt te worden misbruikt. Door rekening te houden met ieders tekortkomingen en talenten zal alles goed verlopen.