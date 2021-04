’Bibian vertegenwoordigde hoop’

Premium Verhalen achter het nieuws

Fleur verloor haar grote liefde aan kanker: We wilden trouwen in elk land waar het mocht

1 april 2001 was een prachtige dag voor verliefde stellen van hetzelfde geslacht. Voor het allereerst werden drie homostellen en een lesbisch koppel in de echt verbonden in Amsterdam. We waren het eerste land waar trouwen mogelijk was voor mensen van hetzelfde geslacht.