Wat ga jij als eerste doen zodra alles weer mag?

In de onderstaande video zie je wat mensen graag als eerste zouden willen doen wanneer alles weer mag. De een denkt aan familie, de ander aan vrienden, en sommigen fantaseren over wat ze allemaal weer mogen doen.

Het is ontroerend om te zien dat iedereen wel iets mist en veel mensen toch vooral vrienden en familie weer willen vastpakken. Het belang van aanraking is duidelijker dan ooit tevoren.

Bekijk ook: Door deze plannen zette corona al een streep

Praat mee

Ga je meteen je ouders en/of oma knuffelen zodra het weer mag, of heb je eerder behoefte aan eindelijk weer eens flink feesten? Of heb je juist zin om naar musea of restaurants te gaan? Laat het ons weten. Praat mee op onze Facebook-pagina!