Daghoroscoop 19 februari - Kom voor jezelf op, Steenbok

VANDAAG JARIG

Het wordt in financieel opzicht een gunstig jaar. De kosmos heeft het goed met jou voor. Dromen en ingevingen zullen je op lucratieve ideeën brengen. Je bent een vrijgevig mens en dat zul je dit jaar nog meer zijn dan anders. Wees echter zo verstandig het binnen proporties te houden.

ZONDAG JARIG

2022 wordt een voorspoedig jaar; je kunt gezegend worden met overvloed en uitbreiding en kunt het jaar dan ook rijker eindigen dan je begon. Kinderen zullen het eveneens goed doen. En hebben ze de leeftijd om je kleinkinderen te bezorgen, dan is de kans dat zoiets gebeurt groot.

RAM

Straal warmte en empathie uit, dan is het makkelijker om met anderen om te gaan. Ook kun je indruk maken. Zorg dat je er op je best uitziet door regelmatig de sportschool en de schoonheidssalon te bezoeken.

STIER

Gun lichaam en geest rust. Geniet van je huis, het doen van klusjes, spelen met je huisdier en het opknappen van de tuin. Blijf uit de buurt van menigten. Bezoek een oudere in een verzorgingshuis en neem bloemen mee.

TWEELINGEN

Blijf niet thuis zitten en op je lauweren rusten, maar verken de buurt en maak een praatje met nieuwe buren. Je hebt een sociale kant die je vaker moet tonen. De gevolgen zullen je verbazen als je positief reageert op een voorstel.

KREEFT

Begin het weekend rustig, blijf wat langer in bed en geniet van het gevoel dat je niets hoeft. Bezoek een lokale markt en koop kruiden of specerijen waarmee je een culinair hoogstandje kunt maken. Koop ook verse bloemen voor thuis.

LEEUW

Doe eens lekker waar jij zin in hebt. Een goed moment om contact te zoeken met mensen die jou dierbaar zijn en in een andere provincie of stad wonen. Laat je telefoon niet thuis liggen, anderen kunnen contact met je zoeken.

MAAGD

De komende weken kan het je voornaamste behoefte zijn om op een rij te zetten welke talenten je te weinig gebruikt. Een naaste met een goede positie kan jou daarbij helpen. Vraag hulp als je iemand nodig hebt om voor jou op te komen.

WEEGSCHAAL

Verplaats je focus van je werk en gezondheid naar relaties en een partnerschap. Je kunt de komende weken merken dat anderen meer bereid zullen zijn om met jou samen te werken en compromissen te sluiten.

SCHORPIOEN

Reserveer extra aandacht voor eenvoudige genoegens zoals lekker eten. Bezoek een delicatessenwinkel of ga op zoek naar zuivere ingrediënten of een bijzonder kookboek. Zorg ervoor dat je leven harmonieus is.

BOOGSCHUTTER

Er lijkt een eind te komen aan de problemen waarmee je de afgelopen tijd te maken had. Jouw creativiteit wordt geprikkeld. Maak er gebruik van en schep iets moois. Tijd doorgebracht met kinderen, zal bevrediging geven.

STEENBOK

Op dit moment van het jaar kan zelfkennis goed van pas komen in jouw ontwikkeling. Herinneringen kunnen sterker zijn dan gebruikelijk. Je standing binnen de gemeenschap kan nu positief beïnvloed worden. Kom voor jezelf op.

WATERMAN

Plannen en activiteiten zullen alleen in de vroege uren soepel verlopen. Laat je niet verleiden langdurige verplichtingen aan te gaan. Denk niet als je nog alleen bent, dat je bij elke afspraak jouw permanente partner tegen zult komen.

VISSEN

Er kan sprake zijn van verwarring over je banksaldo of over een impulsieve aankoop die jouw budget ver overschrijdt. Blaas een klein probleem echter niet buiten proporties op. Gebruik het weekend waarvoor het bestemd is: ontspanning.

